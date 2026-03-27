El parate de la industria hunde las importaciones y descartan un repunte en el corto plazo

Durante los últimos meses se observó un cambio en la tendencia de la balanza comercial, con un freno a las importaciones cada vez más marcado, producto de la baja del consumo y la menor demanda del sector industrial.

En algunos casos puntuales, sí hubo un impacto de la volatilidad de los precios del petróleo sobre productos importados.

Más que por la guerra en Medio Oriente , la caída de las importaciones en lo que va de 2026 es producto de una contracción sostenida de la demanda industrial , que se vio golpeada por el ingreso de productos del exterior y una fuerte merma del consumo interno . En consecuencia, entre los expertos y empresarios no esperan un repunte en el nivel de importaciones durante marzo e incluso mencionaron que algunos rubros de la economía todavía cuentan con excedentes de stock .

Consultado por Ámbito , el experto en comercio internacional, Jorge Berciano , explicó que " históricamente las importaciones con fines industriales representaron el 80% del total importado por Argentina ". En este sentido, destacó que los bienes importados que más cayeron durante enero y febrero "fueron aquellos destinados a la industria" . Y enumeró:

A modo de comparación, los bienes importados mediante servicios postales ( "courier" ) fueron el rubro que más creció durante ese periodo, con aproximadamente 100% en el primer bimestre , pero por un valor de apenas u$s181 millones .

"Cada día se simplifica la operatoria de importación y, teniendo en cuenta el consenso mayoritario entre cámaras industriales e instituciones internacionales sobre la presencia de un atraso cambiario en Argentina a marzo de 2026 de alrededor del 20%; están dadas todas las condiciones para importar pero se importa cada vez menos ", planteó Berciano .

Afirmó que " la caída del consumo es generalizada , el mercado interno y la industria se encuentran estancadas o en retroceso, profundizando el escenario recesivo", por lo que " de no cambiar este escenario las importaciones continuarán su descenso ".

Stock sobrante y competencia agresiva

De manera complementaria, el gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Fernando Furci, comentó a Ámbito que espera un ritmo de importaciones en marzo que sea similar al de febrero y explicó que la baja sostenida durante los últimos meses se corresponde a dos factores.

El primero es que "la importación hoy se maneja con la ley de oferta y la demanda". Y ahondó: "Al no haber restricciones al comercio internacional y poder tomar decisiones libremente en ese sentido, hoy un empresario importa lo que necesita en función de cómo viene su negocio porque ya se terminó el asunto de que guardar mercadería en un depósito es negocio".

neumaticos2.jpg Las importaciones de neumáticos se dispararon el año pasado, perjudicando a la industria local.

"La segunda razón es que a lo largo de 2025 hubo en algunos sectores en particular excedentes de stock. Entonces, si se tienen algunos excedentes de stocks, sumado a que la demanda todavía no está creciendo, hace que se vayan regulando la decisión de importación de todo lo que se tenga que traer", desarrolló.

El caso paradigmático que nombró fue el del rubro de neumáticos, ya que se trata de un sector "donde los precios han decaído enormemente y ese decaimiento se debe a dos razones, un poco a la cantidad de stock que hay existente, que es mucho en relación a la demanda, y la otra es la cantidad de oferentes".

"Han aparecido muchos nuevos competidores con muchas calidades diferentes y eso hace que las empresas hayan tenido que generar políticas agresivas de precio", agregó Furci. Se trata de un sector que desde hace un mes se encuentra bajo los reflectores tras el cierre de la fábrica de FATE por el bajo nivel de ventas, una decisión que se suma al cierre de Whirpool a finales del año pasado y la de Bahco hace unos días.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

Consultado por este medio sobre el impacto del conflicto en Irán en el comercio internacional, Furci comentó que "no es que haya una explosión de alza de costos", pero que sí se muestran preocupados ante la posibilidad de continuar la guerra, "los números probablemente se vayan acomodando para arriba en todo lo que es la cadena abastecimiento".

De momento, afirmó que la tendencia en el costo de los fletes "es un poco al alza, pero no a partir de aumento en las tarifas, sino a partir de ajustes puntuales que se van haciendo en las compañías".

Por otra parte, Berciano argumentó que el conflicto en Medio Oriente "muy poco influye" en la baja de las importaciones, y "solo por el aumento del costo de flete", debido a que "Brasil y China explican casi el 50% de las importaciones argentinas".

exportaciones-importaciones-comercio-barco.jpg Los importadores siguen con preocupación el conflicto con Medio Oriente. Depositphotos

Sin embargo, sí hay casos puntuales en donde la volatilidad de los precios del petróleo se hizo sentir. Uno es de ellos es el de los artículos del librería. Consultado por este medio, el empresario del rubro, Martín Zocchio, explicó que las carpetas plásticas "aumentaron un 30% por efecto del petróleo", ya que son productos derivados de ese combustible.

Comentó que el cambio ocurre en un momento en que la estacionalidad de los productos de librería bajó con fuerza, debido a que ya inició el año escolar, por lo que el traslado a precios ocurre "en un momento bisagra" en donde "la venta fuerte no está en estos meses que vienen".

"Se van a tener productos costeados, importados a un valor, pero que se van a tener que actualizar al valor de reposición, pero como está el tema del petróleo, (ese valor) es muy variable", afirmó.