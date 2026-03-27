Las acciones de Burford Capital se derrumban más de 40% tras fallo favorable para la Argentina + Seguir en









Los papeles de la empresa de servicios financieros, que eventualmente iba a cobrar gran parte de la indemnización del juicio por YPF, se hunden en Londres y Nueva York.

El fallo a favor de la Argentina implicó un gran revés para la firma británica.

Las acciones de la empresa británica de servicios financieros Burford Capital se derrumban más de 40% en Londres y Nueva York tras el fallo favorable a la Argentina por el juicio por YPF en EEUU. La empresa con sede en la isla de Guernsey, una de las tres dependencias de la Corona británica, habría cobrado una buena parte de la indemización en caso de una victoria judicial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la Bolsa de Londres (LSE), los papeles de Burford Capital (BUR) se derrumban 42,6% a £339, mientras que en Wall Street 41,3% a u$s4.60, tras conocerse la noticia. Con esto, las acciones de BUR alcanzan un nuevo mínimo histórico desde su salida al mercado en EEUU.

Este viernes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió revocar la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la expropiación de la petrolera de bandera YPF. A partir de ello, la Argentina queda eximida, al menos por el momento, de abonar una cifra superior a los u$s16.100 millones.

El litigio se romanta al año 2015, y había tenido su punto más crítico en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, condenó al Estado nacional a pagar la millonaria indemnización más intereses. Entonces, la letrada consideró que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Burford Capital y la disuelta firma Eton Park.

YPF Banderas YPF y ARG.jpg Foto: NA Desde Burford indicaron que se encuentran revisarán la decisión, aunque el equipo de abogados no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, según informó Reuters.

"Le hemos ganado a Burford en EEUU" El Gobierno se mostró exultante tras conocerse el fallo y se adjudicó la victoria como propia. "Le hemos ganado a Burford en EEUU", señaló el presidente Javier Milei este viernes en un discurso ante el Centro de Formación de Capital Humano. Asimismo, el mandatario agradeció la gestión del CEO de YPF Horacio Marín y todo el equipo de abogados de la delegación argentina ante la Justicia estadounidense. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló a través de redes sociales que el fallo "deja en evidencia años de mentiras". "Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos", expresó.

Temas YPF

Acciones

Burford