Las reservas del BCRA pegaron un salto superior a los u$s300 millones: qué hay detrás

El stock bruto avanzó u$s315 millones y cerró en u$s50.800 millones, con un fuerte aporte de valuación. Sin embargo, el Central compró apenas u$s15 millones y el ritmo de acumulación de septiembre sigue por debajo del de agosto.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) subieron u$s315 millones este jueves 3 de septiembre y cerraron en u$s50.800 millones, impulsadas principalmente por el salto del oro y por un escenario externo más favorable para la valuación de los activos . De esta manera, el stock bruto volvió a consolidarse por encima de los u$s50.000 millones, aunque la mejora no estuvo acompañada por una aceleración relevante de las compras oficiales.

En el mercado de cambios, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s15 millones , en una rueda con u$s898 millones operados. Por lo tanto, absorbió solo el 2% del volumen negociado , una proporción que volvió a mostrar la debilidad del flujo comprador pese al alto nivel de actividad.

Con este resultado, el saldo comprador de septiembre ascendió a u$s58 millones , mientras que las adquisiciones acumuladas en 2026 llegaron a u$s14.153 millones . Además, el BCRA extendió a 26 ruedas consecutivas su racha de compras, aunque el promedio diario del mes quedó en u$s19 millones, por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

El principal factor positivo fue el oro, que avanzó 2,40% y habría aportado cerca de u$s180 millones al valor contable de las reservas . A su vez, el dólar global cayó 0,60%, mientras que el euro subió 0,33%, la libra avanzó 0,30%, el yuan se apreció 0,01% y el yen ganó 1,85%.

Ese contexto favoreció al balance del Central y permitió compensar la baja magnitud de las compras en el mercado oficial. Por eso, el dato de reservas mostró una mejora mucho más amplia que la intervención directa del BCRA en el mercado de cambios.

El mayorista bajó por segunda rueda

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,20% y cerró en $1.508 para la venta. La divisa acumuló así una nueva baja y volvió a quedar por debajo de los máximos alcanzados a fines de agosto, aunque se mantuvo por encima de la zona de $1.500.

La rueda volvió a mostrar un recorrido acotado, con menor presión compradora que en las jornadas de cierre de mes. Según datos de mercado, la oferta fue ganando terreno durante la sesión y permitió una baja moderada del tipo de cambio, mientras la demanda por cobertura y por pagos al exterior se mantuvo activa, pero sin dominar el desarrollo de las operaciones.

La cotización quedó a 22,92% del techo de la banda, ubicado en $1.879,97. En consecuencia, el esquema cambiario volvió a operar con una distancia amplia respecto del límite superior, aunque el mercado sigue atento a cuánto margen dará el Gobierno para que el mayorista se mueva sin volver a tensionar las tasas.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,40% hasta $1.528,13, mientras que el contado con liquidación se mantuvo estable en $1.588,50. En cambio, el dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.545. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,45%, mientras que el canje se ubicó en 3,95%.

Futuros en baja y tasas mixtas

En futuros, la curva volvió a operar mayormente en baja, con una caída general de 0,13%. Así, septiembre retrocedió 0,22%, octubre bajó 0,25%, diciembre cayó 0,21% y buena parte de los contratos de 2027 también cerró en terreno negativo, aunque algunos tramos largos mostraron subas puntuales.

Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,49% mensual, equivalente a 17,93% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,63%, o 19,53% anualizado. La baja de la curva acompañó la menor presión sobre el mayorista y reforzó la percepción de un mercado cambiario algo más ordenado que en el cierre de agosto.

En pesos, las tasas mostraron una señal menos homogénea. La TAMAR subió de 23,81% a 24,50%, mientras que la BADLAR avanzó levemente de 23,06% a 23,13%. Por lo tanto, el mercado de dinero mantuvo cierta tensión, aunque sin volver a los picos registrados durante agosto.

De esta manera, la jornada dejó una mejora importante en las reservas, pero no un cambio decisivo en el programa de acumulación. El BCRA sumó otra rueda compradora, el mayorista volvió a bajar y los futuros retrocedieron, aunque las compras oficiales siguieron en niveles bajos. El desafío de septiembre será sostener la calma cambiaria y convertirla en una recomposición más consistente de divisas.