Wall Street: las cinco acciones favoritas de los grandes gurúes para ganar en un mercado bajo tensión

Las carteras de 56 referentes globales revelan una fuerte concentración sectorial y una marcada preferencia por negocios con elevada generación de caja, en un mercado cada vez más exigente con las inversiones en inteligencia artificial.

Las grandes tecnológicas dominan las carteras, aunque la atención empieza a desplazarse hacia cuánto retorno pueden generar tras el fuerte aumento de las inversiones en IA.

Mientras Wall Street entra en la última parte del año con la atención puesta en la Reserva Federal , las tasas de largo plazo y el creciente costo de la carrera por la inteligencia artificial, las carteras de algunos de los inversores más reconocidos del mundo muestran una señal clara. El capital de largo plazo sigue concentrado en un grupo relativamente reducido de compañías , con una fuerte presencia de las grandes tecnológicas.

Dentro de ese universo, Alphabet , la matriz de Google, se despega como la acción con mayor consenso, mientras Amazon, Berkshire Hathaway, Microsoft y Apple completan el núcleo principal de preferencias. La concentración en estos nombres no implica, sin embargo, una apuesta uniforme. Por el contrario, los últimos movimientos muestran que los grandes gestores comenzaron a distinguir con mayor cuidado entre las compañías que todavía dependen del entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial y aquellas que ya logran traducir esa inversión en ingresos, márgenes y generación de caja.

En ese contexto, la discusión de mercado empieza a cambiar. Ya no pasa solamente por identificar quién liderará la expansión de la inteligencia artificial, sino por determinar qué empresas podrán justificar el volumen extraordinario de capital que están destinando a esa carrera y cuáles serán capaces de convertirlo en retornos sostenibles.

Los últimos cambios de cartera reflejan precisamente esa mayor selectividad. Aunque las grandes tecnológicas siguen ocupando un lugar central , varios de los inversores más conocidos comenzaron a rotar posiciones dentro del propio sector en lugar de abandonarlo.

Warren Buffett , histórico inversor y actual presidente del directorio de Berkshire Hathaway , reforzó la exposición del conglomerado a Alphabet. Bill Ackman , fundador de Pershing Square , siguió en cambio una estrategia distinta y redujo su participación en la matriz de Google para liberar capital destinado a Microsoft, mientras Amazon continúa entre las mayores posiciones de su fondo.

La misma búsqueda de compañías capaces de monetizar con mayor claridad la inteligencia artificial también aparece en otras carteras. Stanley Druckenmiller, reconocido inversor detrás de Duquesne Family Office, incorporó Alphabet y multiplicó su posición en Amazon, mientras David Tepper, fundador de Appaloosa Management, reforzó tanto Amazon como Taiwan Semiconductor, el mayor fabricante mundial de chips por contrato.

A esa tendencia se sumó Ken Griffin, fundador de Citadel, uno de los principales fondos de inversión alternativos del mundo, quien redujo exposición a Nvidia, Broadcom y Micron y aumentó posiciones en Amazon y Microsoft. En conjunto, los movimientos sugieren una rotación parcial desde algunos de los grandes ganadores de la primera etapa del boom de la IA hacia compañías donde el mercado ya puede empezar a medir con mayor precisión el impacto de esa tecnología sobre los resultados.

Las 10 acciones favoritas de los grandes inversores

1. Alphabet

Alphabet, la matriz de Google, YouTube y Google Cloud, encabeza con claridad las preferencias y aparece entre las principales posiciones de 19 de los 56 mayores inversores del mundo relevados, una ventaja amplia frente al resto del ranking.

Entre quienes mantienen una exposición relevante figuran Buffett, Seth Klarman, fundador de Baupost Group, David Tepper, George Soros y Ken Fisher.

El atractivo de Alphabet se apoya tanto en la fortaleza de sus negocios tradicionales como en la aceleración de Google Cloud, una división cada vez más importante dentro de su apuesta por la inteligencia artificial. En esa línea, IOL Inversiones destacó que los ingresos de la compañía crecieron 24% interanual, mientras Google Cloud avanzó 82%, una expansión que refuerza su capacidad para monetizar la creciente demanda de servicios de nube vinculados con IA.

Ese crecimiento, sin embargo, exige inversiones cada vez mayores. En este sentido, Alphabet destinó casi u$s44.900 millones durante el trimestre y su flujo de caja libre quedó en terreno negativo. Aun así, PPI reforzó su exposición al reducir 4,65% su posición en Nvidia y trasladar ese peso a Alphabet, al considerar que los hyperscalers seguirán siendo uno de los eslabones centrales de la cadena de valor de la IA.

Por su parte, desde Cohen introducen el principal contrapunto al advertir que una parte del fuerte crecimiento de la utilidad neta respondió a revalorizaciones de inversiones privadas, entre ellas SpaceX, y no únicamente a una mejora del negocio operativo.

Alphabet lidera el consenso entre los grandes inversores, aunque el fuerte gasto en IA abre dudas sobre la calidad de sus ganancias.

2. Amazon

Amazon, el gigante del comercio electrónico y propietario de Amazon Web Services, ocupa el segundo lugar y figura entre las principales posiciones de 11 de los 56 mayores inversores del mundo relevados.

Entre ellos sobresalen Bill Ackman, que mantiene cerca de 17,4% de Pershing Square en la compañía, y Seth Klarman, para quien representa 16,5% de su cartera. También aparece entre las principales apuestas de David Tepper, George Soros y Joel Greenblatt, reconocido inversor value y fundador de Gotham Asset Management.

La tesis combina la expansión de AWS con la mejora de márgenes del comercio electrónico, aunque esa aceleración también empieza a exigir más capital. Durante el trimestre, Amazon invirtió u$s54.200 millones frente a u$s45.400 millones de caja operativa, por lo que el gasto superó los recursos generados por el negocio.

A esto se suma la advertencia de Cohen sobre la calidad de los resultados. Parte de la mejora de la utilidad estuvo vinculada con la revalorización de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial en la que Amazon mantiene una participación, y no exclusivamente con el desempeño operativo.

Amazon atrae por AWS y mejores márgenes, aunque crecen las dudas por el nivel de inversión. El País

3. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, el conglomerado construido durante décadas bajo el liderazgo de Warren Buffett y actualmente conducido en su gestión ejecutiva por Greg Abel, aparece entre las principales posiciones de 9 de los 56 mayores inversores del mundo relevados.

Entre ellos figuran Bill Gates, cofundador de Microsoft, Bruce Berkowitz, fundador de Fairholme Capital Management, y Tom Gayner, ejecutivo e inversor de Markel.

Su atractivo responde a una lógica diferente de la que domina buena parte del ranking. La exposición a seguros, energía, ferrocarriles, industria y mercados financieros permite diversificar el riesgo frente al fuerte peso tecnológico. En esa línea, IOL Inversiones la mantiene dentro de su cartera sugerida por su elevada liquidez, solidez patrimonial y disciplina en la asignación de capital.

Berkshire se destaca como una apuesta diversificada frente al dominio tecnológico.

4. Microsoft

Microsoft, uno de los mayores grupos globales de software, servicios de nube e inteligencia artificial, figura entre las principales posiciones de 8 de los 56 mayores inversores del mundo relevados.

La compañía aparece entre las mayores apuestas de Bill Ackman y también está presente en las carteras de Ken Fisher y distintos fondos orientados a estrategias value.

Frente a otros gigantes tecnológicos, Microsoft cuenta además con una ventaja importante. Según Cohen, es la única entre las grandes compañías analizadas que todavía conserva un margen cómodo entre el dinero destinado a inversiones y la caja operativa que genera. Sin embargo, parte de la presión financiera se trasladó hacia arrendamientos vinculados con infraestructura, por lo que el esfuerzo de inversión también comienza a sentirse en el balance.

Microsoft se diferencia por su mayor capacidad para financiar la expansión de la IA con caja propia.

5. Apple

Apple, fabricante del iPhone y una de las mayores compañías tecnológicas del mundo, aparece entre las principales posiciones de 8 de los 56 mayores inversores del mundo relevados.

La empresa continúa siendo una de las mayores inversiones de Berkshire Hathaway y también está presente en las carteras de Soros, Greenblatt y Fisher.

Su atractivo combina escala global, elevada generación de caja y un ecosistema integrado de productos y servicios. Además, a diferencia de varios de sus pares, Apple no se encuentra en el centro del fuerte ciclo de endeudamiento destinado a financiar grandes centros de datos para inteligencia artificial.

Apple sobresale por su generación de caja y menor presión financiera frente a otros gigantes tecnológicos. LaManzanaMordida

El desafío detrás de las favoritas

El ranking de las cinco acciones con mayor consenso muestra hasta qué punto la tecnología sigue dominando las carteras de los grandes inversores. De esta forma, Alphabet, Amazon, Microsoft y Apple ocupan cuatro de los cinco primeros lugares, mientras Berkshire Hathaway aparece como la única excepción en un grupo fuertemente atravesado por la expansión de la inteligencia artificial.

Esa apuesta, sin embargo, exige cada vez más capital. Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta invirtieron en conjunto unos u$s192.000 millones durante el segundo trimestre, una cifra equivalente a prácticamente todo su flujo de caja operativo combinado. Al mismo tiempo, en apenas seis meses, su deuda financiera conjunta pasó de u$s312.000 millones a u$a486.000 millones.

Cohen no considera que este proceso represente hoy un problema de solvencia, ya que las compañías siguen mostrando balances sólidos y una elevada capacidad de generación de caja. En este sentido, el desafío pasa por otro lado. El mercado empieza a exigir que ese volumen extraordinario de inversión se traduzca en un crecimiento proporcional de los ingresos y, sobre todo, de los beneficios.

Por eso, el fuerte peso que siguen teniendo estas compañías entre las principales apuestas de los grandes inversores convive ahora con una vara más alta. Después de una primera etapa marcada por la carrera para construir capacidad e infraestructura, la próxima fase del boom de la inteligencia artificial estará definida por la capacidad de las empresas para transformar todo ese capital invertido en retornos sostenibles.