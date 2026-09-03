BCRA: Santiago Bausili defendió la reforma de la Carta Orgánica y la posibilidad de usar el oro como garantía

Explicó que la reforma del artículo 33 del proyecto que impide embargar las reservas, permite usar activos en financiamientos de garantía pero que tengan jurisdicción externa.

El titular del BCRA dice que actualmente se podría usar oro en garantía de financiamiento para el BCRA.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendió este jueves el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno envió al Congreso. Además, rechazó las críticas de economistas de la oposición en relación con la posibilidad de que la entidad pueda tomar deuda en el exterior poniendo sus reservas como garantía.

“¿Por qué sería algo diferente de lo que se puede hacer hoy?” , cuestionó el funcionario durante una breve charla con periodistas en la Universidad Torcuato Di Tella, donde habló sobre la propuesta del Gobierno para darle mayores grados de independencia a la entidad.

En ese sentido, Bausili indicó que la posibilidad de poner activos de la entidad como garantía para obtener financiamiento internacional ya está permitida , a partir de las interpretaciones de la actual Carta Orgánica.

“Son elementos técnicos cuya interpretación fue cambiando. Este artículo —el 33—, tal como está escrito, evolucionó en el tiempo y, si lo actualizamos, podremos realizar las mismas operaciones que hacemos actualmente de una forma más eficiente, más barata y sin tener que dar vueltas legales” , agregó.

El funcionario explicó que “la gente se agarró mucho de ese artículo 33” . A partir de allí, señaló que se tomó un elemento incluido en la Ley de Convertibilidad, según el cual las reservas internacionales del Banco Central son inembargables.

“Esa frase la rescatamos y la incorporamos a la Carta Orgánica. Eso tiene que ver con preservar las reservas, pero, sobre todo, con la jurisdicción doméstica, porque la Carta Orgánica no tiene jurisdicción sobre las que están afuera”, enfatizó.

Esto le permitiría a la entidad entregar como garantía activos como bonos del Tesoro de Estados Unidos, títulos Globales del Gobierno nacional que forman parte de las reservas o el oro que se encuentra en el exterior, en el marco de una operación de REPO, algo que ya se hizo durante la actual gestión.

Bausili señaló que “si se quisiera, se podría hacer con oro. No se hizo, pero, si se quisiera, se podría hacer con ese o con cualquier otro activo del Banco Central”.

“Entonces, eso hoy ya se puede hacer. Lo que ocurre es que la Carta Orgánica está redactada de una manera anticuada”, explicó. Además, agregó que “el mercado financiero y sus instrumentos evolucionaron con el tiempo, pero la normativa quedó desactualizada”.

“Entonces, lo estructurás dándole una vuelta legal para hacer lo que el mercado financiero requiere, que es un financiamiento garantizado. Como las cláusulas de la Carta Orgánica no están actualizadas, terminás teniendo que contratar a un abogado para que diseñe algo especial que permita alcanzar el objetivo”, explicó.

El funcionario participó de una mesa junto con Randall Kroszner, profesor de la Chicago Booth School of Business y exgobernador del Sistema de la Reserva Federal, y Alberto Cavallo, profesor de Harvard Business School.

Álvarez Agis: “Es una patente de corso para endeudarse”

En la previa, el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis cuestionó el proyecto presentado por el Gobierno ante el Congreso, que, según advirtió, permitiría al Banco Central endeudarse en el exterior.

“Los populismos de izquierda regalan dinero y los populismos de derecha regalan dólares y, cuando estos se acaban, toman deuda”, afirmó.

“Esta carta le da patente de corso al populismo de derecha. Amplía la posibilidad de emitir deuda externa en dólares. Sospecho que sería un REPO, un swap o un Bopreal D, con ley de Nueva York”, explicó el referente de la oposición.