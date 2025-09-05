SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
5 de septiembre 2025 - 10:00

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 5 de septiembre

El mercado se prepara para una tensa rueda, la última antes de la elección en PBA.

El mercado se prepara para una tensa rueda, la última antes de la elección en PBA.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Finalmente llegó la última rueda antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El dólar se mueve con calma en el cuarto día desde que el Gobierno anunció la intervención del Tesoro con venta de divisas. La Bolsa, los ADRs, y los bonos vienen de rebotar después de días de fuertes bajas. El riesgo país opera cerca de los 900 puntos básicos.

Live Blog Post

El BCRA vuelve a fijar la tasa vía pasivos remunerados, que ya tocaron un máximo desde el fin de las LEFIs

Por Solange Rial

A casi dos meses del fin de las LEFIs, el Banco Central (BCRA) ya lleva tres semanas consecutivas fijando una tasa de interés de referencia a través de los pasivos remunerados. Pero lo hace ya no mediante pases, sino a través de las "simultáneas" (operaciones a muy corto plazo) en BYMA. La intención inicial de la autoridad monetaria era transitar hacia un esquema de agregados monetarios, donde el mercado definiera la tasa de interés. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió.

Live Blog Post

Dólar oficial: estiman que el Tesoro vendió otros u$s150 millones para contener el precio de la divisa

Por Juan Carlos Cáceres

El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención del Tesoro, por al menos u$s150 millones, estimaron fuentes del mercado. De esta forma, se extiende la calma en el tipo de cambio oficial luego de que el martes el Gobierno comunicó que comenzaría a intervenir en el MULC, con el fin de contener las presiones a escasos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

EEUU: se conoce el dato oficial de empleo que será clave para próxima decisión de tasas de la Fed

Los últimos indicadores privados del mercado de trabajo consolidan la lectura de Wall Street de que la Reserva Federal deberá aliviar su política monetaria. Esta mañana se conocerá el dato oficial de empleo.

Por Juan Marcos Pollio

Live Blog Post

Vladimir Werning admitió que además del contexto electoral hay un "shock" en las tasas desde la salida de las LEFI

Aunque el rezo oficial indica que toda la culpa es de la oposición, el vicepresidente del BCRA reconoce que la decisión de sacar las LEFI, la resistencia de los bancos y la falta de un "mercado secundario de dinero" llevaron a la suba de las tasas en un contexto electoral adverso.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

Los gurúes del mercado volvieron a elevar sus pronósticos de inflación: estimaron 2,1% para agosto y 28,2% para todo 2025

El sector privado ajustó sus proyecciones en función de la volatilidad financiera desatada tras el desarme de las Lefis.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Los ADRs rebotaron hasta 5% y los bonos cerraron con mayoría de subas con el foco en las elecciones bonaerenses

Las acciones argentinas en Wall Street rebotaron hasta 5% este jueves, mientras que los bonos argentinos exhiben mayoría de subas tras ruedas volátiles, posterior a la intervención del Tesoro en el mercado de cambio.

Live Blog Post

Dólar oficial: estiman que el Tesoro debió vender otros u$s150 millones para contener el precio de la divisa

El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención oficial. De esta forma, se extiende la calma en el tipo de cambio oficial luego de que el martes el Gobierno anunció que comenzará a intervenir en el MULC con el fin de contener las presiones a escasos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Por Juan Carlos Cáceres

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias