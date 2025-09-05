Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 5 de septiembre

Live Blog Post

El BCRA vuelve a fijar la tasa vía pasivos remunerados, que ya tocaron un máximo desde el fin de las LEFIs

Por Solange Rial

A casi dos meses del fin de las LEFIs, el Banco Central (BCRA) ya lleva tres semanas consecutivas fijando una tasa de interés de referencia a través de los pasivos remunerados. Pero lo hace ya no mediante pases, sino a través de las "simultáneas" (operaciones a muy corto plazo) en BYMA. La intención inicial de la autoridad monetaria era transitar hacia un esquema de agregados monetarios, donde el mercado definiera la tasa de interés. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió.