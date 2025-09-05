SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de septiembre 2025 - 00:00

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 5 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta volvió a superar los $2.100.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.546,23 para la compra y a $1.630,94 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.641,75 para la compra y a $1.672,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.110,54.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 5 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización sube $1,50 a $1.363.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar blue opera a $1.360 y la brecha con el oficial mayorista se mantiene en terreno negativo (-0,2%).

Valor del MEP hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.374,39 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.380,58, por lo cual la brecha es de 1,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.377, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.486, según Binance.

