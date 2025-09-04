Javier Milei se reunió con el presidente del Instituto Milken y empresarios de peso del establishment estadounidense

Durante su viaje por Estados Unidos, el mandatario mantuvo un encuentro con referentes del mundo financiero y empresarial.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en EEUU, Alejandro Oxenford.

El presidente Javier Milei se reunió en Los Ángeles con Michael Milken, titular del Instituto Milken, en un encuentro que contó con la presencia de referentes del mundo financiero y empresario . Entre los asistentes se destacaron Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins , además de otros ejecutivos de peso.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en EEUU, Alejandro Oxenford. La cita forma parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano, especialmente en sectores como energía, finanzas y tecnología.

El viaje se produce en medio de la tensión política interna que atraviesa la Casa Rosada, aunque el oficialismo buscó enviar una señal de respaldo internacional con esta reunión.

Adam Cohn

Adam Levinson

Alesia Haass

Behdad Eghbali

Beny Alagem

Carl Meyer

Chris Kanoff

Jae Lee

James Montogomery

Javier Romo

Jim Gordon

Lance Milken

Matt de Orfano

Mike Piwowar

Olivier de Givenchy

Ryan McInerney

Jay Collin’s

Javier Milei estuvo junto a la ingeniera biomédica y aspirante a astronauta, Noel de Castro

En su primera jornada en EEUU, el Presidente también se reunió con Noel de Castro, quien se convertirá en la primera astronauta argentina. Del encuentro también participaron Caputo y Oxenford.

María Noel de Castro Campos, de 27 años y oriunda de Salta, es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Favaloro, especializada en bioastronáutica, y participará en una misión espacial impulsada por compañías privadas. El viaje está programado para 2027.

milei casstro De Castro, nacida en Salta en 1997, es ingeniera biomédica recibida de la Universidad Favaloro y especializada en bioastronáutica.

La misión se denomina Private Astronaut Mission (PAM) y tiene como destino la Estación Espacial Internacional. Cada módulo tiene capacidad para transportar a cuatro astronautas, y De Castro será una de las representantes de América Latina.

Mientras finaliza su maestría, la ingeniera comenzó el entrenamiento específico para convertirse en astronauta. Algunas de las actividades que realiza incluyen vuelos parabólicos, hipoxia, buceo, supervivencia y simulaciones en réplicas digitales de escenarios reales, entre otras. “La preparación es intensa, tanto física como mentalmente, pero también profundamente motivadora. Todo el tiempo estás al límite, pero sabiendo que vale la pena”, expresó.

“Estudien, fórmense, pregunten, rodéense de personas que los impulsen. Recuerden que no necesitamos pedir permiso para soñar: necesitamos decidirnos a hacerlo realidad. Argentina tiene talento de sobra para estar en el espacio, solo tenemos que creerlo y trabajar para lograrlo”, le recomendó la salteña a los jóvenes.