Javier Milei se reunió con el presidente del Instituto Milken y empresarios de peso del establishment estadounidense

El presidente Javier Milei se reunió en Los Ángeles con Michael Milken, titular del Instituto Milken, en un encuentro que contó con la presencia de referentes del mundo financiero y empresario. Entre los asistentes se destacaron Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins, además de otros ejecutivos de peso.
Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en EEUU, Alejandro Oxenford. La cita forma parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano, especialmente en sectores como energía, finanzas y tecnología.
El viaje se produce en medio de la tensión política interna que atraviesa la Casa Rosada, aunque el oficialismo buscó enviar una señal de respaldo internacional con esta reunión.
La lista completa de los asistentes al encuentro:
- Adam Cohn
- Adam Levinson
- Alesia Haass
- Behdad Eghbali
- Beny Alagem
- Carl Meyer
- Chris Kanoff
- Jae Lee
- James Montogomery
- Javier Romo
- Jim Gordon
- Lance Milken
- Matt de Orfano
- Mike Piwowar
- Olivier de Givenchy
- Ryan McInerney
- Jay Collin’s
Javier Milei estuvo junto a la ingeniera biomédica y aspirante a astronauta, Noel de Castro
En su primera jornada en EEUU, el Presidente también se reunió con Noel de Castro, quien se convertirá en la primera astronauta argentina. Del encuentro también participaron Caputo y Oxenford.
María Noel de Castro Campos, de 27 años y oriunda de Salta, es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Favaloro, especializada en bioastronáutica, y participará en una misión espacial impulsada por compañías privadas. El viaje está programado para 2027.
La misión se denomina Private Astronaut Mission (PAM) y tiene como destino la Estación Espacial Internacional. Cada módulo tiene capacidad para transportar a cuatro astronautas, y De Castro será una de las representantes de América Latina.
Mientras finaliza su maestría, la ingeniera comenzó el entrenamiento específico para convertirse en astronauta. Algunas de las actividades que realiza incluyen vuelos parabólicos, hipoxia, buceo, supervivencia y simulaciones en réplicas digitales de escenarios reales, entre otras. “La preparación es intensa, tanto física como mentalmente, pero también profundamente motivadora. Todo el tiempo estás al límite, pero sabiendo que vale la pena”, expresó.
“Estudien, fórmense, pregunten, rodéense de personas que los impulsen. Recuerden que no necesitamos pedir permiso para soñar: necesitamos decidirnos a hacerlo realidad. Argentina tiene talento de sobra para estar en el espacio, solo tenemos que creerlo y trabajar para lograrlo”, le recomendó la salteña a los jóvenes.
