Dólar oficial: estiman que el Tesoro debió vender otros u$s150 millones para contener el precio de la divisa

El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención oficial por más de u$s150 millones . De esta forma, se extiende la calma en el tipo de cambio oficial luego de que el martes el Gobierno comunicó que comenzará a intervenir en el MULC con el fin de contener las presiones a escasos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires .

El dólar mayorista trepó apenas $1 a los $1.362,5. A su vez, el dólar oficial minorista cerró $1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . El volumen operado en el segmento de contado fue de casi u$s572 millones, con la entidad monetaria como principal vendedor a cuenta y orden del Tesoro en torno a los u$s150 millones (la sangría roza los u$s400 millones), según fuentes del mercado.

En tanto, las reservas internacionales brutas en las arcas del BCRA cayeron en u$s208 millones a u$s40.635 millones. En el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5 .

Entre los paralelos, el dólar MEP subió 0,5% a $1.377,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,7% a $1.381,15. Asimismo, el dólar blue subió $15 a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Por su parte, los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406 y que en diciembre llegará hasta los $1.557, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron u$s1.428 millones este jueves en el mercado.

El economista Federico Glustein señaló a Ámbito que en los últimos días se hizo evidente que existe "una avidez por el dólar que merece algún tipo de intervención para evitar la escalada que toque el techo de la banda". En esa línea, el especialista intuye que el Gobierno continuará con este esquema al menos hasta las elecciones legislativas del 27 de octubre para sostener un dólar calmado por debajo de los $1.400.

Glustein remarcó que de darse una diferencia a favor del peronismo superior al 5%, y dado que el mercado descuenta una victoria acotada de la oposición, podría darse un nuevo escenario de "tensión cambiaria" que "obligue a vender mayor cantidad de dólares" y algún tipo de medida extraordinaria para calmar al dólar, pero que el Gobierno "no puede subir más la tasa".

Desde ABC Mercado de Cambios afirmaron que el mercado sigue condicionado por la intervención del Tesoro, "con una clara postura vendedora en $1.362 que funciona como 'muralla' y limita la suba".

A pesar de que la intervención genera incertidumbre entre los operadores, la regulación es vista como coyuntural en esta etapa electoral, indicaron fuentes del mercado. "Sucede que los inversores y el FMI ansían que se acumulen reservas, ya que ello mejoraría las chances de reducir sustancialmente el riesgo país, lo cual podría abrir espacio a recuperar acceso al rollover de la deuda en dólares", afirmó el economista Gustavo Ber.

El poder de fuego del Tesoro en la previa a las elecciones de PBA

El lunes el tipo de cambio oficial saltó 2,2% —pese al feriado en EEUU y a que los bancos no pudieron comprar mayorista el viernes por la Comunicación 'A' 8311. El martes el Tesoro comenzó a intervenir en el MULC a través del Tesoro.

El poder de fuego del Tesoro para los próximos días sigue siendo considerable, según fuentes de la city: el martes los depósitos cayeron en u$s238 millones a u$s1.431 millones.

Paralelamente, en el mercado de futuros de dólar, el interés abierto aumentó u$s55 millones el miércoles, tras sumar u$s17 millones el martes y u$s96 millones el lunes. Que el interés abierto total no diste mucho del de cierre del mes pasado (u$s7.111 millones frente a US$6.943 millones) tiene una explicación clave radica en la normativa "A" 8311, que impidió a los bancos aumentar su posición de contado en dólares el último día del mes.

"Sin la posibilidad de rollear la posición más corta el viernes ni comprar spot, los bancos habrían salido a comprar spot el lunes para cerrar el trade, explicando buena parte de la suba de 2,2%. En paralelo, tras esa escalada inicial de 2,2% y el anuncio de intervención del Tesoro, el dólar spot corrigió 0,8% el martes y ayer cerró estable en $1.361", cerraron desde PPI.

De hecho el miércoles, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en una entrevista con el periodista Antonio Laje, señaló que a "un banco de origen chino" (en clara referencia al ICBC) con una posición cercana a u$s30 millones, al que acusó de "tratar de levantar el precio del dólar y lo hizo, con una suba de $40, con un volumen muy chiquito y eso es por la liquidez en el mercado".