Las tres posibles "burbujas" que amenazan a la economía global, según el Foro de Davos

Børge Brende detalló que la economía mundial podría afrontar una etapa de alta inestabilidad por las burbujas multifactoriales que podrían existir.

El presidente del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), Børge Brende, advirtió que la economía global podría estar al borde de tres posibles "burbujas": la de las criptomonedas, la del auge de la Inteligencia Artificial (IA) y la de la deuda soberana.

En declaraciones efectuadas en São Paulo, Brasil, Brende señaló que los mercados tecnológicos experimentaron fuertes retrocesos recientemente, lo cual pone de manifiesto cuán elevado se encuentra el nivel de valoración de ciertos activos.

Respecto a la deuda, enfatizó que los niveles de endeudamiento público se encuentran actualmente en su punto más alto desde 1945.

Las tres "burbujas" de la economía Sobre la burbuja de las criptomonedas, se refirió a la naturaleza altamente especulativa de este mercado, que podría enfrentar un importante repliegue ante un cambio de condiciones o confianza.

En cuanto al segundo foco, la IA, advirtió que, si bien tiene un enorme potencial para impulsar la productividad, también implica riesgos significativos, entre ellos la posibilidad de que desplace empleos de oficina (trabajos de “columna de apoyo”) en grandes ciudades. De hecho, Brende detalló que empresas como Amazon y Nestlé ya anunciaron recortes en ese tipo de puestos.

Burbuja financiera dolar inversiones.jpg Cuáles son las tres posible "burbujas" de la economía global, según el director del Foro Económico Mundial Gentileza: Alto nivel Finalmente, en lo que respecta a la deuda soberana, alertó que el creciente desequilibrio fiscal combinado con tipos de interés elevados genera vulnerabilidades que podrían desencadenar tensiones de estabilidad financiera. Escenario de riesgo De esta forma, la conjunción de estos tres factores representa, en su opinión, un escenario de riesgo que los responsables de políticas y los mercados deben monitorear con atención. Aunque Brende no afirmó que estemos ya en una crisis sistémica, subrayó que los gobiernos, empresas e inversores deberían prepararse para una fase de mayor volatilidad y prestar especial atención a los activos que podrían estar sobrevalorados. En ese sentido, insistió en que los avances tecnológicos pueden generar aumentos de productividad y, por lo tanto, prosperidad, pero eso requiere una adecuada gestión de los riesgos.

