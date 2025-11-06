El dólar blue volvió a bajar y tocó mínimos de tres semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Este jueves no hubo operatoria de ninguna de las cotizaciones oficiales del dólar por el Día del Bancario.

El billete paralelo cedió $5 y tocó su menor valor desde el 14 de octubre ($1.420), luego de tocar un máximo nominal de $1.550 previo a las elecciones legislativas de fines del mes pasado.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452 para la venta , que es el valor al que cerró el miércoles.

El dólar blue cerró en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta

El dólar CCL cotiza a $1.504,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 6 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.478,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 6 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 6 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,30, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 6 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s102.025 según Binance.