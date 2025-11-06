El déficit comercial con Brasil superó los u$s5.000 millones en el acumulado de 2025, segundo récord del siglo XXI







La industria automotriz explicó tanto la mayor parte del aumento de importaciones como el grueso de la caída de exportaciones.

El déficit comercial con Brasil superó los u$s5.000 millones entre enero y octubre de 2025.

La balanza comercial con Brasil volvió a arrojar un déficit en octubre, en un contexto de marcado deterioro en el resultado bilateral del sector automotriz. Por lo tanto, el "rojo" acumulado en los primeros diez meses de 2025 alcanzó los u$s5.098 millones, segunda cifra más alta para un mismo período desde 1999, solo por detrás de 2017.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vale recordar que entre enero y octubre de 2024 el déficit bilateral había sido de apenas u$s175 millones, por lo cual el empeoramiento anual del resultado fue muy significativo. Desde la consultora Abeceb, dirigida por el exministro de Trabajo y Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, Dante Sica, sostuvieron que el dato negativo era "esperable en un contexto de recuperación económica, mayor apertura y cambios en el mix de productos en varios sectores".

En el décimo mes del año, el intercambio de bienes con Brasil dio un saldo negativo de u$s401 millones. De este modo, ya van 14 meses consecutivos con déficit, aunque también vale remarcar que el monto fue menor al de los meses previos.

Por un lado, las importaciones desde el país vecino aumentaron un 5,7% interanual, hasta los u$s1.639 millones (+u$s89 millones). Las mayores compras de la industria automotriz explicaron casi el 75% del incremento exportador que, a diferencia de los primeros meses del año, tuvo una base de comparación más alta.

"Un factor que morigeró este impacto fue la contracción de u$s22 millones en las compras de energía eléctrica", acotó Abeceb. También retrocedieron fuerte las importaciones del agro, fundamentalmente de porotos de soja.

En el acumulado de 10 meses del año, las importaciones han crecido un 40,3% acumulado respecto a igual tramo de 2024, lo cual lo pone como el período de diez meses con mayor crecimiento importador en 15 años (desde el 53,0% de 2010, excluyendo la recuperación post-pandemia). El sector automotriz mostró un fuerte dinamismo en el mes, con los principales rubros creciendo a tasas aceleradas. En detalle, el rubro de vehículos automóviles para transporte de mercancías lideró con una suba de 45,5% interanual (a USD 111,2 M), mientras que las compras de vehículos de carretera crecieron un 21,0% interanual alcanzando USD 64,2 M. En tanto, los vehículos automóviles de transporte de pasajeros se incrementaron un 6,4% anual y llegaron a USD 312,4 M, mientras que las compras de partes y accesorios de vehículos automóviles se mantuvieron casi estables con una suba de 1,7% interanual, a USD 156,5 M. Esto responde a una dinámica dual del mercado automotriz argentino: mientras que la venta de vehículos nacionales cayó en lo que va del año, la venta de autos importados (mayormente provenientes de Brasil) sigue creciendo para abastecer un mercado local total que se expandió al 60%.