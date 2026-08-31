El BCRA registró en agosto su menor compra mensual de dólares en lo que va de 2026

La autoridad monetaria compró u$s46 millones en la última rueda del mes. En tanto, las reservas brutas bajaron u$s1.069 millones y terminaron en u$s48.257 millones, afectadas por movimientos de cierre de mes y por un contexto externo desfavorable.

El BCRA cerró agosto con el menor ritmo de compras del año y reservas golpeadas por movimientos de fin de mes.

El Banco Central (BCRA) cerró agosto con compras por u$s768 millones en el mercado oficial de cambios, la cifra más acotada de 2026. En la última rueda del mes, la autoridad monetaria adquirió u$s46 millones , en una jornada con u$s592 millones operados, por lo que absorbió cerca del 8% del volumen negociado.

El dato confirmó una mejora frente al arranque débil del mes, pero también dejó expuesto el límite del programa de compras en un contexto de mayor demanda de cobertura . El promedio diario de agosto quedó en u$s38 millones , muy por debajo de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, aun con 23 ruedas consecutivas de saldo positivo, el ritmo mensual fue el más bajo del año.

Con este resultado, las compras acumuladas de 2026 se mantuvieron por encima de los u$s14.000 millones . Sin embargo, la dinámica de agosto marcó un cambio relevante frente a los meses anteriores, porque el BCRA tuvo que administrar un mercado más demandado , con mayor presión por cobertura cambiaria y con una política oficial que dio algo más de margen al movimiento del tipo de cambio.

En tanto, las reservas internacionales brutas cayeron u$s1.069 millones y cerraron en u$s48.257 millones, una de las peores caídas de fin de mes del año. Así, el stock volvió a quedar claramente por debajo de los u$s50.000 millones, luego de haber alcanzado máximos recientes durante la segunda mitad de agosto.

La baja estuvo explicada principalmente por movimientos de cierre de mes , un factor que ya había sido señalado por fuentes oficiales a Ámbito como transitorio y que debería revertirse mañana mismo . Aun así, la valuación también jugó en contra , ya que el oro retrocedió 0,70% y habría restado cerca de u$s20 millones al valor contable de las reservas.

El escenario externo tampoco ayudó. En este sentido, dólar global avanzó 0,52%, mientras que el euro cayó 0,58%, la libra bajó 0,37%, el yuan se depreció 0,10% y el yen retrocedió 0,45%. De esta manera, la mejora por compras en el mercado oficial quedó completamente opacada por factores de balance y por ajustes de valuación.

El mayorista cedió y siguió arriba de $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,23% y cerró en $1.508,50 para la venta. El retroceso marcó una pausa luego de una semana en la que el tipo de cambio se consolidó por encima de la barrera de $1.500, tras el cambio de equilibrio entre tasas, liquidez e intervención oficial.

Así, la cotización quedó a 22,75% del techo de la banda, ubicado en $1.879,97. Aunque la distancia todavía es amplia, el movimiento de agosto mostró que el mercado empezó a operar con un dólar algo más flexible, luego de varias semanas en las que el umbral de $1.500 funcionó como referencia informal.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,10% hasta $1.535,52 y el contado con liquidación retrocedió 0,73% hasta $1.596,42. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,08%, mientras que el canje se ubicó en 3,97%.

Tasas en baja y futuros más calmos

En el mercado de pesos, las tasas volvieron a ceder. En este sentido, la TAMAR bajó de 25,19% a 24,63%, mientras que la BADLAR retrocedió de 23,94% a 23,19%. Ese movimiento acompañó la lectura de que el Gobierno priorizó cierta descompresión del costo del dinero, aun a costa de permitir un mayor deslizamiento del mayorista durante agosto.

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Agosto retrocedió 0,17%, septiembre cayó 0,10%, diciembre bajó 0,15% y los contratos de 2027 también cerraron mayormente en terreno negativo. En promedio, la variación general fue de -0,12%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 2% mensual, equivalente a 24,02% anualizado, mientras que septiembre se ubicó en 1,88%, o 22,58% anualizado. La curva mostró una baja de expectativas de corto plazo, aunque todavía refleja un mercado que sigue pendiente de la disponibilidad de cobertura y del ritmo de compras oficiales.

De cara a septiembre, el mercado mira si el BCRA puede sostener el mayor ritmo de compras de las últimas ruedas sin volver a engrosar de manera significativa la cobertura cambiaria del sector público. En ese sentido, algunos factores podrían jugar a favor, como una menor demanda de divisas para importaciones de energía y el eventual regreso de emisiones corporativas, pero el desafío seguirá siendo administrar el equilibrio entre reservas, dólar y tasas sin reactivar una presión más fuerte sobre el mercado.