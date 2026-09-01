Miley Cyrus anunció el lanzamiento de "Bass Persuades", su décimo álbum de estudio + Agregar ámbito en









Miley también regresará a los escenarios, anunciando una presentación de dos noches en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles el 16 de octubre y 18 de octubre.

El nuevo disco llega el 18 de septiembre.

Miley Cyrus, la superestrella mundial de la música ganadora del premio Grammy y con múltiples discos de platino, anunció oficialmente su muy esperado décimo álbum de estudio, Bass Persuades , que llegará a todas partes el 18 de septiembre a través de Atlantic Records.

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Miley también regresará a los escenarios, anunciando una presentación de dos noches en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles el 16 de octubre y 18 de octubre.

View this post on Instagram El anuncio de hoy se produce tras la reciente presentación de un número especial de Wonderland Magazine, editado por Miley como invitada y fotografiado por Mario Sorrenti. El número fue diseñado por el director creativo Alastair McKimm, estrecho colaborador de Miley en Bass Persuades, junto con Mert Alas, quien ha creado en exclusiva el universo visual que rodea al álbum.

La nueva era de Miley La nueva era también llega mientras Miley sigue rindiendo homenaje a la profunda influencia de su madrina, Dolly Parton, cuyo impacto se ha extendido mucho más allá de la música a lo largo de la vida y la carrera de Miley. Su estrecha relación personal y creativa ha abarcado generaciones y medios, incluyendo el programa Miley's New Year's Eve Party, producido por Lorne Michaels y copresentado por Miley y Dolly.

Miley destaca como una artista generacional única, definida por su audaz reinvención, su influencia cultural y su relevancia duradera. Moviéndose con fluidez entre el pop, el rock, el country, el soul y la música alternativa, ha rediseñado continuamente el pop moderno a la vez que se consolida como un verdadero camaleón musical.

Nominada en tres ocasiones al Globo de Oro a la mejor canción original, Miley es una célebre compositora que cuenta con numerosas publicaciones certificadas con disco de platino y de diamante. Ganó el premio al Grabación del Año y a la Mejor Interpretación Pop Solista en los Premios GRAMMY de 2024 por "Flowers", seguidos del GRAMMY de 2025 a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo de Country con Beyoncé.