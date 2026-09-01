Visita del papa León XIV: Axel Kicillof se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

La Iglesia y los gobiernos provinciales y nacional avanzan en la organización de la visita del Pontífice. En territorio bonaerense, oficiará una misa en la Basílica de Luján.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se reunió este martes con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo , para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a territorio bonaerense.

Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas en el Cottolengo Don Orione y en Luján, así como el operativo de seguridad para el evento masivo en la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad.

En ese marco, Colombo compartió la alegría por la visita apostólica y agradeció la predisposición del Gobierno de la Provincia para trabajar junto a la Iglesia en la organización del encuentro en Luján.

Asimismo, las autoridades del Gobierno bonaerense se pusieron en contacto con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino encargada de la visita papal, por definición del presidente de la CEA.

Previamente, Colombo se había reunido en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , también con el objetivo de pulir detalles de la visita del Pontífice.

Tras el encuentro, el dirigente eclesiástico indicó que a la hora de pensar los pormenores de la visita, buscan que se pueda asegurar "que la mayor cantidad que quiera salir al encuentro del Papa pueda hacerlo". Y aseguró que las jurisdicciones que intervienen en la organización "están poniendo lo mejor de sí mismas" para que todo salga de la mejor manera.

Nos reunimos con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a nuestra provincia.



Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de… pic.twitter.com/yv0CSa4gg2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026

Durante la reunión, dialogaron sobre el itinerario. En ese aspecto, detalló que está previsto varios encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

En paralelo, una comitiva del Vaticano llegó a la Argentina para avanzar en la planificación del viaje de León XIV. El grupo es conducido por el monseñor Michael Wallace Banach y tuvo una primera escala en Buenos Aires.

Luego, viajaron a Córdoba, donde fueron recibidos por el gobernador Martín Llaryora junto al arzobispo local, Ángel Rossi. Precisamente esas dos provincias serán las que recorrerá el pontífice durante su desembarco en el país, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

"Es un verdadero honor que el equipo responsable de sus viajes internacionales esté en Córdoba trabajando junto a nuestras autoridades para definir la agenda oficial de un acontecimiento que marcará la historia de nuestra provincia", aseguró Llaryora en sus redes sociales.

Martín Llaryora recibió a una delegación del Vaticano en Córdoba.

Asimismo, sostuvo que se preparan con "enorme compromiso y alegría para vivir una visita trascendental, que dejará una huella profunda en nuestro pueblo".

Hasta el momento, se confirmará que encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y otra en la Basílica de Luján.