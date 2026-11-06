Oro: Goldman Sachs recortó fuerte sus proyecciones y reveló a cuánto llegará el precio en 2027 + Agregar ámbito en









Goldman Sachs también modificó su pronóstico del oro para diciembre de 2026: pasó de u$s4.650 a u$s4.150 por onza.

Goldman Sachs también modificó su pronóstico del oro para diciembre de 2026: pasó de u$s4.650 a u$s4.150 por onza. Depositphotos

Goldman Sachs ajustó sus proyecciones para el precio internacional del oro y ahora espera que la onza alcance los u$s4.800 hacia diciembre de 2027. La nueva estimación representa un recorte del 11,1% frente al objetivo anterior de u$s5.400, aunque el banco de inversión mantiene una perspectiva positiva para el metal precioso a mediano plazo.

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La revisión responde principalmente a un cambio en las expectativas sobre la política monetaria de EEUU. La posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo podría limitar el atractivo del oro, un activo que no ofrece rendimientos periódicos y suele beneficiarse de los ciclos de flexibilización monetaria.

En paralelo, Goldman Sachs también modificó su pronóstico para diciembre de 2026: pasó de u$s4.650 a u$s4.150 por onza. De esta manera, la entidad moderó sus expectativas de suba para el metal, aunque considera que existen factores estructurales que seguirán sosteniendo su cotización.

Goldman Sachs también modificó su pronóstico del oro para diciembre de 2026: pasó de u$s4.650 a u$s4.150 por onza. Depositphotos El rol de los bancos centrales en el mercado de oro Uno de los principales respaldos proviene de los bancos centrales. La entidad estima que estas instituciones comprarán aproximadamente 60 toneladas mensuales durante 2026 y 2027, un volumen considerablemente superior al promedio de 17 toneladas mensuales registrado antes de 2022.

El indicador más reciente de Goldman Sachs, basado en el promedio trimestral ajustado por estacionalidad, ubica las adquisiciones oficiales en unas 85 toneladas mensuales.

China y otras economías emergentes aparecen entre los principales impulsores de esta tendencia, en un contexto de diversificación de las reservas internacionales. El comportamiento de las tasas de interés será determinante para el próximo ciclo del oro. Goldman Sachs contempla que la Fed podría comenzar a reducirlas durante el segundo semestre de 2027, con tres recortes previstos entre finales de ese año y comienzos de 2028. Sin embargo, el banco también advierte sobre un escenario menos favorable. Si la autoridad monetaria vuelve a subir las tasas en marzo de 2027 y mantiene una postura restrictiva durante más tiempo, el oro podría terminar ese año alrededor de los u$s4.660 por onza.