Los estrategas de Deutsche Bank recomendaron comprar acciones de SpaceX: el motivo

Con el objetivo de u$s250, Deutsche Bank contempla un potencial de suba cercano al 90% respecto de los valores registrados después de la liquidación.

Con el objetivo de u$s250, Deutsche Bank contempla un potencial de suba cercano al 90% respecto de los valores registrados después de la liquidación.

Deutsche Bank salió a respaldar las acciones de SpaceX después de la fuerte caída que registraron tras las elecciones legislativas de EEUU. La entidad mantuvo su recomendación de compra y un precio objetivo de u$s250 por acción , al considerar que los temores políticos y regulatorios que presionaron los papeles no modifican las perspectivas de crecimiento de la compañía de Elon Musk.

El analista Edison Yu sostuvo que el retroceso reciente representa una oportunidad para los inversores . Las acciones de SpaceX habían caído un 3,81% el miércoles 4 de noviembre, hasta los u$s135,92, y perdieron casi un 10% adicional durante la rueda del jueves 5. El viernes comenzaron a recuperar parte del terreno, con cotizaciones cercanas a los u$s130-135.

Con el objetivo de u$s250, Deutsche Bank contempla un potencial de suba cercano al 90% respecto de los valores registrados después de la liquidación.

Uno de los principales factores detrás de la corrección fue la preocupación por una posible represalia política contra Musk , luego de que el empresario respaldara financieramente a candidatos republicanos durante las elecciones. Sin embargo, Deutsche Bank considera limitado el margen de acción del Congreso para perjudicar el negocio de SpaceX .

La entidad argumentó que gran parte de los contratos de la compañía dependen de organismos del Poder Ejecutivo , como la NASA, la Fuerza Espacial estadounidense y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO).

Con el objetivo de u$s250, Deutsche Bank contempla un potencial de suba cercano al 90% respecto de los valores registrados después de la liquidación. @SpaceX

Además, advirtió que no existen alternativas comerciales capaces de reemplazar fácilmente los servicios que presta la firma. Por eso, un eventual recorte de financiamiento podría terminar perjudicando los propios intereses estratégicos de EEUU.

Una empresa de IA

Otro aspecto analizado fue la posibilidad de que las nuevas autoridades de Texas impongan restricciones a la expansión de los centros de datos. Frente a ese riesgo, Deutsche Bank señaló que la mayor parte de la capacidad informática que SpaceX planea desarrollar estará fuera de ese estado durante 2027, con una infraestructura proyectada de entre 8 y 10 gigavatios.

El negocio de inteligencia artificial también constituye uno de los principales argumentos alcistas. La entidad destacó el potencial de su división de computación en la nube, que alquila capacidad de procesamiento a terceros. Según sus estimaciones, esta actividad podría superar los u$s200.000 millones de ingresos recurrentes anuales hacia fines de 2027.

Además, los contratos de neocloud de SpaceX pueden cancelarse con apenas 90 días de anticipación, una flexibilidad que permitiría a la compañía aprovechar eventuales aumentos de precios en el mercado.