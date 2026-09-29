Suben colectivos, subtes y peajes en CABA: cuánto costará el boleto mínimo desde octubre

La medida implica un incremento del 3,7% en las tarifas. El esquema establece que los valores se actualicen mensualmente, tomando como referencia la inflación informada por el Indec más un adicional del 2%.

Suben los colectivos, subtes y peajes en CABA a partir de este jueves 1 de octubre.

Aumentan un 3,7% las tarifas de colectivos, subtes y peajes en la Ciudad de Buenos Aires . La suba comenzará a regir este jueves 1 de octubre y forma parte del esquema de actualización mensual dispuesto por el Gobierno porteño .

En el caso de los colectivos, el boleto mínimo pasará de $887,99 a $920,48 para los recorridos de hasta 3 kilómetros. Para distancias de entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje costará $1.022,81 ; entre 6 y 12 kilómetros, $1.101,59 ; y para trayectos de 12 a 27 kilómetros, llegará a $1.180,44 .

El mecanismo de actualización toma como referencia la inflación registrada por el Indec y suma un 2%. Además, el precio del viaje continuará dependiendo de la distancia recorrida cuando se utilice la tarjeta SUBE. Para quienes paguen con tarjeta bancaria o mediante dispositivos con tecnología NFC, seguirá vigente el sistema de tarifa promedio .

Desde la administración porteña explicaron que la suba apunta a reducir la diferencia entre el valor que abonan los pasajeros y el costo de funcionamiento del servicio. Según el Gobierno de la Ciudad, actualmente la tarifa permite cubrir el 70% de los subsidios .

El subte también tendrá un nuevo valor desde octubre. El pasaje aumentará de $1.753 a $1.817 . Se mantendrán, además, los descuentos para los pasajeros frecuentes: quienes realicen más de 20, 30 o 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente . El premetro, en tanto, pasará de $635,95 a $1.011,16 .

Los beneficios asociados a la tarjeta SUBE continuarán vigentes, entre ellos la Red SUBE y las tarifas especiales destinadas a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

La Ciudad también justificó el incremento del subte en función de la evolución de sus costos. Según datos oficiales citados en la nota, los gastos del sistema aumentaron 84,85% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. A diciembre de 2024, los ingresos provenientes de los pasajeros representaban el 23,7% del costo total, mientras que el 76,3% restante era cubierto mediante subsidios.

Parte de los recursos obtenidos a través de las tarifas se destinará, según el Gobierno porteño, a obras y mejoras en la red. Entre los proyectos previstos se encuentra la incorporación de 174 coches para la Línea B y otros 40 para las líneas A y C, además de trabajos de renovación en estaciones y distintas áreas de infraestructura.

El subte tendrá un nuevo valor desde el 1 de octubre.

Cuánto costarán los peajes en CABA

En paralelo, también subirán los peajes de las autopistas porteñas. Para los automóviles que circulen en hora pico, la tarifa en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16. En la Autopista Illia, en tanto, aumentará de $2.773,69 a $2.820,85.

Desde AUSA señalaron que los ingresos obtenidos mediante los peajes permiten financiar tareas de mantenimiento y conservación de las autopistas. “Los ajustes en la tarifa de peajes son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas porteñas que contribuyen a mejorar la seguridad vial de todos los que transitan por allí”, sostuvieron.

AUSA explicó que la recaudación de los peajes se destina al mantenimiento y la seguridad vial de las autopistas. Mariano Fuchila

Entre las tareas mencionadas figuran la repavimentación, la iluminación, la renovación de demarcaciones, defensas, puentes, juntas y alambrados. La empresa también destacó que esos recursos se utilizan para mantener tanto las autopistas con peaje como determinados corredores gratuitos de la Ciudad.