Dólar oficial: hasta cuándo aguanta el crawling peg del 2% mensual, ¿funcionará el ancla cambiaria?

“Cuánto puede mantenerse, dependerá de la decisión que tome el Gobierno al respecto porque hay un cepo muy fuerte en la Argentina hoy y eso hace que se pueda sostener el precio que quieran porque ajusta por cantidad , es decir que se controla no dejando comprar a nadie ”, dice Buteler.

Por su parte, Alejandro Giaccoia, economista de Econviews, opina que, “excepto que se escape el CCL y el gobierno no quiera que la brecha suba mucho, es esperable que, durante enero, vaya a tratar de seguir manteniendo el crawling al 2% mensual como hasta ahora”. Sin embargo, advierte que es probable que no pueda seguir mucho más si no quiere perder todo lo que se ganó con la devaluación inicial.

¿Aguanta el crawling del 2% mensual?

Y es que el Gobierno logró fijar un tipo de cambio oficial que redujo la brecha con los paralelos a alrededor del 20% y, gracias a esta estrategia y a que mantiene el cepo importador, está logrando comprar dólares en el mercado oficial el BCRA. Sin embargo, Giaccoia no descarta que, “en algún momento va a tener que empezar a devaluar más rápido”.

“En línea con lo anunciado, el crawling debería ajustar un 2% mensual, por lo menos, en los primeros meses. No sé si eso es efectivo para funcionar como ancla, teniendo en cuenta lo que pasó anteriormente”, dice Gustavo Quintana de, PR Operadores de Cambio en la misma línea. Y es que el Gobierno anterior implementó una estrategia similar con el objetivo de controlar la inflación, pero no fue exitosa esa estrategia.

¿Por qué? Porque como plantea Buteler, “el problema es que, con una inflación del 30% en diciembre, del 20% ó 25% en enero y del 10% en febrero, se genera atraso cambiario y, si bien llevar el dólar a $800 fue un precio de overshooting, con esta inflación ya queda corto”. Así, no descarta que, en marzo, se pueda aplicar una nueva devaluación.

Dólar: cómo seguirá la estrategia oficial

No obstante, considera que no es el único camino. “La alternativa es que el crawling peg sea mayor al 2%, por ejemplo, del 4%, 6% u 8% mensual, pero si se hace esa estrategia, el ancla es más chica”, dice Buteler.

En igual sentido, Quintana duda de que la gestión de Milei logre mantener esta estrategia a lo largo de los meses. “Creo que el ajuste del tipo de cambio en algún momento va a abandonar el 2% y, seguramente, iremos a un mercado con mayor fluctuación y un ajuste más acorde con la realidad”, dice.

Y es que, Buteler apunta que “el desorden de la economía es muy alto y eso hace prever que no sea suficiente en el tiempo como única ancla”. Para Quintana, se puede mantener esta estrategia unos meses más, pero espera que el Gobierno tendrá que abandonar el crawling del 2% después del primer bimestre, cuando vean si funcionó todo el ajuste que se aplicó en materia fiscal como ancla inflacionaria central, dado que la cambiaria es un complemento de esa estrategia.