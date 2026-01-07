Récord de depósitos: más argentinos se animan a dejar los dólares en los bancos en vez de llevarlos al colchón

En 2025, la cantidad de depósitos en moneda extranjera en los bancos alcanzó el pico de u$s37.000 millones, la cifra más alta desde la salida de la convertibilidad.

Crecen los depósitos en dólares y alcanzan un récord desde la salida de la convertibilidad.

Los datos del Banco Central sobre los depósitos en dólares indican que los argentinos se están animando a dejar sus dólares en los bancos en lugar de mandarlos abajo del colchón .

Al respecto, un informe de la consultora Labour, Capital & Grouth (LCG) dice, en base a datos oficiales, que en diciembre de 2026 la cantidad de dólares de argentinos depositados en las entiadades financieras alcanzó los u$s37.006 millones.

La cifra es las más alta desde principios de 2002, cuando se terminaba la convertibilidad , según muestran los datos del BCRA. Respecto de noviembre pasado, los depósitos subieron u$s1.231 millones, es decir, 3,4%. Hace 5 años el BCRA informaba apenas unos u$s16.000 millones. Si se compara con diciembre de 2025, habrían subido unos u$s4.000 millones.

Un dato importante a tener en cuenta es que la cantidad de depósitos de argentinos de dólares en los bancos ya casi cubren la totalidad de las reservas brutas . Representan el 88%.

Por otro lado, los depósitos en dólares en el sistema financiero actualmente equivalen a solo el 14% de los dólares “del colchón” que informa el INDEC para el tercer trimestre de 2025 (u$s251.000 millones).

“En enero, los depósitos privados en dólares deberían incrementarse como consecuencia de la percepción en las cuentas de los tenedores nacionales de los pagos de Bonares y Globales por parte del Tesoro Nacional”, anticipa LCG.

El informe agrega que “en el corto plazo, dada la menor incertidumbre macroeconómica y la reducción de las expectativas de devaluación, se espera que continúe el aumento de los depósitos en pesos y se modere el crecimiento de los depósitos en dólares”.

De acuerdo con LCG, para determinar cuál va a ser la trayectoria de los depósitos este año habrá que seguir la evolución de las bandas cambiarias corriendo al ritmo de la inflación.

La firma considera que el nuevo esquema “podría contribuir a disminuir las tensiones” cambiarias dependiendo de la volatilidad que haya dentro de la propia banda.

Cabe recordar que el Banco Central anunció que este año va a comprar dólares para las reservas, situación que puede poner algo de tensión en el mercado, al constituirse como un demandante de relevancia en el mercado.

Una mayor oferta de dólares, según señalan los expertos, debería ingresar por la cuenta financiera, como producto de colocaciones de dólares de privados y las provincias, ya que el esquema cambiario pensado por el Gobierno pone límites a la capacidad exportadora.

Préstamos en dólares

Mientras tanto, el stock de préstamos en moneda extranjera (sin tener en cuenta las tarjetas de crédito) alcanzó algo más de los u$s18.473 millones, con lo cual creció unos u$s7.000 millones el año pásado. En diciembre subió u$s171 millones, revirtiendo dos caídas seguidas de u$s149 millones en noviembre y u$s426 millones en octubre.

LCG advierte que la demanda de crédito de 2026 será moderada debido a que se proyecta un menor crecimiento económico. La consultora prevé 2,4% aunque el FMI proyecta algo más del 4% y el Presupuesto 2026 algo más del 5%. El reporte privado sostene que 2025 concluyó con una suba del PBI del 4,4% que se debe por “arratre estadístico” de 2024.