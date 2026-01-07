El dólar no es la única opción: las alternativas de inversión para este 2026 + Seguir en









Es normal que la divisa sea el resguardo preferido para todos los ahorristas, pero no siempre es la mejor salida.

Los mejores instrumentos para generar rendimientos en los ahorros. Imagen: Freepik

En Argentina, durante años muchos ahorristas optaron por comprar dólares como forma de resguardar sus capitales frente a la inflación y la volatilidad económica, transformándolo en la alternativa reflexiva por excelencia para quienes buscan proteger sus ahorros. Sin embargo, el contexto actual sugiere que hay opciones más allá, especialmente con un dólar que no siempre ofrece rendimientos ajustados a la inflación.

Expertos indican que diversificar con otros instrumentos financieros puede ofrecer mejores rendimientos, menor exposición a ciertos riesgos cambiarios y diferentes perfiles de retorno según el horizonte de inversión, lo que convierte a otras clases de activos en alternativas atractivas para quienes buscan maximizar sus resultados a lo largo de 2026.

Con un dólar relativamente estable, la atención de los analistas se ha desplazado hacia activos financieros que pueden ofrecer rendimientos superiores o complementar un portafolio diversificado.

Bonos soberanos en dólares En este segmento, los expertos destacan tanto los bonos soberanos en dólares en los tramos intermedios y largos de la curva, como aquellos que ajustan por inflación o incluso bonos corporativos de buena calidad que ofrecen rendimientos atractivos en moneda dura. Entre estos, bonos como AL35, AL41, y otros de la curva en dólares continúan siendo señalados por analistas por su potencial de rendimientos cercanos o superiores al 10% anual.

Renta fija en pesos En este ámbito, se recomiendan títulos atados al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y algunos bonos duales con vencimientos próximos que capturan tasas reales positivas, como instrumentos que ofrecen cobertura contra la inflación y retornos competitivos según el contexto macroeconómico. Se citan títulos como Boncer a marzo de 2026 (TZXM6) o bonos duales cortos como opciones a considerar para perfiles más conservadores.

Acciones Por otra parte, para quienes buscan posiciones en acciones, sectores específicos del mercado accionario argentino (particularmente del segmento energético y financiero) pueden presentar oportunidades interesantes, tanto por ganancias de capital como por dividendos en un contexto local con mayor previsibilidad política y económica. Otros instrumentos Finalmente, más allá de los mercados tradicionales, algunos especialistas sugieren utilizar fondos comunes de inversión (FCI) en dólares, que permiten diversificar en múltiples activos (bonos, Cedears, etc.) con gestión profesional, o incluso explorar instrumentos vinculados al ecosistema cripto, como stablecoins o activos digitales que también pueden ofrecer retornos en moneda dura para perfiles con mayor tolerancia al riesgo.

