Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 7 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.472 .

El dólar CCL se ubica a $1.544,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8% .

El dólar MEP opera a $1.495,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.481, según Binance.