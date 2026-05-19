Aumento de ANSES en junio 2026: montos confirmados, bono y cuándo se cobra el aguinaldo

Con la inflación de abril ya confirmada, el organismo actualiza haberes, asignaciones y prestaciones para el sexto mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos montos que comenzarán a regir en junio , impactando sobre jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones sociales. El ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor de abril, que fue del 2,6%, y se implementa bajo el esquema de movilidad mensual.

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Además del incremento por movilidad, junio tendrá un componente clave para jubilados y pensionados: el pago del medio aguinaldo. A eso se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continuará entregando a quienes cobran los haberes más bajos.

Con estos extras, millones de beneficiarios recibirán depósitos considerablemente más altos que en mayo , especialmente quienes cobran la jubilación mínima o prestaciones compatibles con refuerzos alimentarios y asignaciones familiares.

¿De cuánto es el aumento de ANSES en junio de 2026?

El aumento de junio se calcula tomando como referencia la inflación de abril publicada por el INDEC. Como el IPC fue de 2,6%, ese mismo porcentaje se aplicará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Con el nuevo incremento, la jubilación mínima quedará en $403.396,63, sin contar bono ni aguinaldo. De esta manera, quienes cobran el haber mínimo superarán los $675.000 durante junio.

anses-portada.jpg ANSES.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en junio

ANSES todavía no publicó el calendario completo de junio 2026, aunque el esquema seguirá el formato habitual según terminación de DNI. Como ocurre cada mes, los primeros en cobrar serán jubilados y pensionados con haberes mínimos, titulares de AUH y beneficiarios de asignaciones familiares.

jubilados y pensionados con haberes mínimos

titulares de AUH

beneficiarios de asignaciones familiares

Luego continuará el cronograma para quienes perciben haberes superiores al mínimo y otras prestaciones administradas por el organismo.

En el caso del aguinaldo, ANSES suele depositarlo junto con el haber mensual correspondiente a junio. Eso significa que jubilados y pensionados no necesitan realizar ningún trámite adicional para cobrar el SAC. El medio aguinaldo representa el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre enero-junio.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Nuevos montos para jubilados y pensionados: ¿cuánto cobro con bono y aguinaldo?

Con la actualización de junio, los jubilados que cobran la mínima tendrán tres componentes dentro del mismo depósito:

haber actualizado por inflación

bono extraordinario de $70.000

medio aguinaldo

Con el nuevo incremento, la jubilación mínima quedará en $403.396,63, sin contar bono ni aguinaldo. De esta manera, quienes cobran el haber mínimo superarán los $675.000 durante junio.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas también tendrán actualización automática junto con el bono proporcional y el aguinaldo.

PUAM: $554.075,95 con bono y aguinaldo

Pensiones No Contributivas: $493.566,46 con bono y aguinaldo

Estrategias aguinaldo.jpg

Asignaciones Familiares y AUH: así quedan las escalas en junio

Las asignaciones familiares también recibirán el incremento de 2,6% durante junio. Con la actualización, la AUH quedará en $144.960 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad superará los $4700.000. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedará cerca de los $72.000.

Como sucede habitualmente, ANSES retendrá el 20% mensual de la AUH hasta la presentación de la Libreta de escolaridad y salud. El aumento también impactará sobre Asignación por Embarazo, SUAF, asignaciones por nacimiento, matrimonio, prenatal y adopción.

Asignación por Embarazo

SUAF

asignaciones por nacimiento

matrimonio

prenatal

adopción

Todas estas prestaciones se actualizan automáticamente utilizando la misma fórmula de movilidad mensual basada en inflación.

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Montos de la Tarjeta Alimentar y Plan de los Mil Días para junio

La Tarjeta Alimentar continuará pagándose durante junio junto con la AUH y la Asignación por Embarazo. Para el mes de junio, los valores confirmados son:

familias con un hijo: $72.250.

familias con dos hijos: $113.299.

familias con tres hijos o más: $149.425.

El beneficio se deposita automáticamente sin necesidad de inscripción extra para quienes ya cobran AUH compatible.

En paralelo, el Plan de los Mil Días continuará otorgando el Complemento Leche para embarazadas y familias con niños de hasta tres años. Ese adicional sí se actualiza por movilidad y volverá a subir en junio junto con las asignaciones.