Las fotos más impactantes del funeral del papa Francisco en el Vaticano, a un año de su muerte

La despedida del Sumo Pontífice contó con la presencia de miles de fieles en la Basílica de San Pedro y duró varios días.

El papa Francisco fue despedido por miles de fieles y líderes de todo el mundo.

El lunes de pascuas de 2025, un 21 de abril, el mundo recibía la noticia de la muerte del papa Francisco . Bergoglio tenía 88 años y murió a causa de un derrame cerebral, sin embargo su salud era delicada desde hace varios meses.

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El Sumo Pontífice había realizado su última aparición pública el domingo 20 de abril de 2025 durante la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro. Una misa especial, no sólo por la fecha y por ser la última, sino porque el pontífice venía de una internación y los fieles se ilusionaban con una recuperación.

En este contexto, el papa Francisco fue despedido por miles de fieles que se acercaron a rendirle homenaje. La masiva misa exequial celebrada en el Vaticano reunió a una multitud que desbordó la explanada frente a la Basílica de San Pedro .

El papa argentino dejó una huella profunda en la historia de la religión cristiana y fue despedido con un emotivo y único homenaje.

El momento en el que cerraban el ataúd del papa Francisco.

El féretro del papa Francisco, escoltado por miembros de la Guardia Suiza , ingresó solemnemente a la nave central, marcando el inicio de la ceremonia. A su llegada, una marea de aplausos y vítores de los presentes resonó en el recinto.

Se realizó la misa exequial para despedir a Francisco.

captura funeral plaza san pedro papa francisco libro feretro.jpg La misa exequial para despedir al Papa Archivo

La liturgia estuvo a cargo del cardenal Giovanni Battista Re, quien abrió la misa con una plegaria: "Dios, pastor inmortal de almas, escucha las oraciones de tu pueblo y concede que tu siervo el papa Francisco, quien presidió tu Iglesia con caridad, reciba, junto con el rebaño confiado a su cuidado, de tu misericordia la recompensa de un fiel administrador".

funeral plaza san pedro papa francisco giovanni.jpg Giovanni Battista Re fue el orador que abrió la misa. Achivo

El féretro fue retirado desde el interior de la basílica de San Pedro para ser trasladado a la plaza, donde se llevó a cabo la misa ante una impresionante concurrencia de fieles y dignatarios internacionales.

Entre los presentes se destacó la participación de la comitiva argentina liderada por el presidente Javier Milei, quien asistió acompañado por su hermana Karina Milei, el excanciller Gerardo Werthein, los entonces ministros Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y el vocero presidencial Manuel Adorni. Todos ellos respetaron el protocolo de luto, vistiendo de negro.

milei papa francisco Javier Milei estuvo presente en el último adiós al papa Francisco. Archivo

Los dirigentes argentinos se ubicaron en las primeras filas, compartiendo espacio con líderes mundiales como Giorgia Meloni, Donald Trump, Emmanuel Macron, Lula Da Silva y los reyes de España. Las imágenes de la transmisión oficial mostraron a los hermanos Milei sentados en la primera fila, mientras que Bullrich y Pettovello ocuparon lugares en la fila siguiente.

Finalizada la misa, se realizó el cortejo fúnebre que recorrió varios puntos simbólicos de Roma hasta llegar a la basílica de Santa María la Mayor, donde el papa Francisco fue enterrado conforme a su voluntad expresada en su testamento.

funeral plaza san pedro papa francisco trump.jpg Donald Trump también estuvo en el funeral de Francisco. EFE

funeral plaza san pedro papa francisco libro feretro.jpg El libro de los Santos Evangelios fue colocado sobre el féretro del Papa. Reuters

captura funeral papa francisco coliseo.jpg El féretro del Papa fue trasladado seis kilómetros por Roma hasta su entierro. Archivo