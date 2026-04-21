"Hagan lío" y otras frases del papa Francisco a un año de su muerte

Su papado se destacó por abordar temas como la homosexualidad, conflictos armados, migraciones e incluso el abuso sexual y la corrupción dentro de la Iglesia.

El papa Francisco murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Hace un año el mundo despertó con la noticia de la muerte del Papa Francisco a sus 88 años. El 21 de abril y un lunes de Pascua miles de fieles se acercaban al Vaticano para despedir al Sumo Pontífice .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Reconocido por ser un gran promotor del progresismo dentro del cristianismo , también es recordado por frases que marcaron su papado y fueron una huella imborrable en su legado. Tal es el ejemplo más recordado: "Hagan lío" . Este mensaje no sólo fue una invitación a la juventud para que no se quedaran callados, sino también una exhortación a que la Iglesia dejara de ser una institución centrada solo en lo cómodo y lo institucional.

En sus casi 12 años de papado, Bergoglio dejó un legado que impulsó nuevos aires dentro de la comunidad cristiana, llevando su mensaje incluso más allá del ámbito de los creyentes.

Desde su elección en 2013, el argentino marcó una agenda propia que iba en contra de lo que era en ese entonces la Iglesia católica . Así, abordó temas como la homosexualidad, los conflictos armados, las migraciones e incluso problemáticas internas de la Iglesia, como el abuso sexual y la corrupción.

1- "¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!"

En su primera audiencia con los medios de comunicación en 2014 lanzó sus primeras palabras en español con un fuerte guiño a la Argentina y su pasado como jesuita.

2- “Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”

En julio de 2013 y a tan solo tres meses después de su asunción, se refirió al supuesto “lobby gay”. La prensa italiana investigaba a la Santa Sede en la que supuestamente contenía una red de clérigos homosexuales. El pontífice reconoció que había que hablar del tema y lo hizo durante todo su papado.

3- “Yo no quería ser Papa”

En junio de 2014, en un encuentro con estudiantes católicos de Italia y Albania Francisco respondió a las preguntas de los niños. Entonces un niño le preguntó por qué quiso convertirse en papa. “Yo no quería”, respondió Francisco.

4- “Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia”

En septiembre de 2024 en un viaje a Bruselas, el papa Francisco hizo esta afirmación frente a las autoridades y agregó "tenemos sólo que pedir perdón".

5- “Mejor ser ateo que mal cristiano”

Si eres un cristiano que explota a otras personas, llevas una doble vida o manejas un negocio “sucio”, tal vez es mejor que no te identifiques como un “creyente”, sumó el papa Francisco en una homilía en Roma en 2017.

6- “Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra”

La frase la dijo en 2014 en un encuentro de oración por la Paz en el marco del conflicto Palestina – Israel. Ese día estaban los entonces presidentes de Israel y Palestina, Shimon Peres y Mahmud Abbas en los Jardines Vaticanos. Allí musulmanes, judíos y católicos oraron a Dios pidiendo el don de la paz, especialmente para Tierra Santa.

7- “Una persona que piensa en construir muros y no puentes, no es cristiano”

La frase hace referencia a Donald Trump y la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México, allá por 2016.

8- “El papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la funcionalidad”

En 2019, en el Sínodo dedicado a la Amazonía se habló con el Papa sobre la posibilidad de tener un diaconado femenino para la región.

9- "Evitar el embarazo no es un mal absoluto"

A principios de 2016 y ante la propagación del zika, Francisco sugirió que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar embarazos que ayuden a prevenir el virus. En conferencia, dijo: “El gran Pablo VI, en una difícil situación en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos en casos de violencia… Por otra parte, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro”.

10- "María es la influencer de Dios"

La mención fue durante su discurso en el Campo San Juan Pablo II, en Panamá en 2019. “Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las “redes sociales” de la época”, dijo sobre la virgen. “Ella no era una ‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia”.

Entonces dijo: “Le podemos decir con confianza de hijos: María, la ‘influencer’ de Dios. Con pocas palabras se animó a decir ‘sí’ y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas”.

Papa Francisco Imagen: Universidad Católica de La Plata

Un año sin Francisco: misas en Luján y Flores

El martes 21 de abril la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una misa a las 17 en la Basílica Nuestra Señora de Luján, que será presidida por Marcelo Colombo. La ceremonia reunirá a obispos y sacerdotes de todo el país y también podrá seguirse de manera virtual.

Desde el Episcopado señalaron: “A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”.

Ese mismo día, a las 20, el Arzobispado de Buenos Aires celebrará otra misa en la Basílica de San José de Flores, presidida por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

Se trata de un lugar especialmente significativo en la vida de Jorge Bergoglio, ya que el templo fue uno de los espacios más representativos de su camino espiritual antes de convertirse en Papa.