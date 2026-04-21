El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas: cuáles son las afectadas + Seguir en









La baja se dio en el marco del plan de "reordenamiento y depuración" del sistema de salud que lleva adelante la administración libertaria. En lo que va del año, ya se eliminaron más de 50 entidades.

En lo que va del año, ya fueron dadas de baja 50 entidades, número que asciende a casi 170 si se cuenta desde el inicio del plan que comenzó en 2025. Depositphotos

El gobierno de Javier Milei - a través de la Superintendencia de Servicios de Salud - el Gobierno dispuso la baja de cuatro nuevas prepagas de salud. En detalle, las entidades afectadas por la decisión son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

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La prohibición se inscribe dentro del plan que lleva adelante la administración libertaria para "reordenar y depurar" el sistema de salud. En lo que va del año, ya fueron dadas de baja 50 entidades, número que asciende a casi 170 si se cuenta desde el inicio del plan que comenzó en 2025.

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas "La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado", detalla el decreto publicado en el Boletín Oficial del pasado lunes 20 de abril.

El Gobierno avanzó con nuevas bajas en el registro de empresas de medicina prepaga, en una medida que, según explicaron fuentes oficiales, apunta a depurar el padrón y mejorar la transparencia del sistema de salud. Con esta última actualización, ya son cerca de 170 las entidades rechazadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

aviso_340979 Ya son cerca de 170 las entidades rechazadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Boletín Oficial Desde el oficialismo señalaron que el principal criterio para las exclusiones es la falta de acreditación de actividad real. En ese sentido, el organismo regulador exige a las compañías demostrar que cuentan con una cartera activa de afiliados, bajo el argumento de que la competencia en el sector debe regirse por reglas claras y verificables.

Hace un mes, el Ejecutivo ya había dado de baja a otras 10 prepagas en lo que definió como un “proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes”. En ese momento, sostuvo que la medida buscaba garantizar mayor transparencia, brindar información confiable a los usuarios y ordenar el funcionamiento del mercado. “Con esta decisión, ya son 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”, había detallado el Gobierno. En la última tanda de rechazos fueron incluidas las siguientes entidades: Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina