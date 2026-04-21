"Merlina" llega a París en la primera imagen de la tercera temporada de la serie de Netflix + Seguir en









La primera temporada se convirtió en su programa en inglés más popular de todos los tiempos , y la segunda en la quinta más vista.

Cada vez falta menos para ver la nueva temporada de "Merlina".

Netflix presentó la primera imagen de la tercera temporada de Merlina, revelando que el personaje de Jenna Ortega se dirigirá a París.

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La adaptación del universo de La Familia Addams dirigida por Tim Burton, centrada en Merlina Addams (Ortega) y sus aventuras de investigación, ha sido un gran éxito para la plataforma de streaming. La primera temporada se convirtió en su programa en inglés más popular de todos los tiempos , y la segunda en la quinta más vista. En julio de 2025, incluso antes del estreno de la segunda temporada, se encargó una tercera.

Primera imagen de la tercera temporada de Merlina El gigante del streaming ha publicado en redes sociales la primera imagen de la próxima temporada. En ella se ve a Merlina, interpretada por Ortega, de pie frente a la Torre Eiffel, acompañada por La Cosa. El texto que acompaña la imagen dice: "Desde París, con temor". Puedes ver la imagen a continuación.

Embed - Netflix Latinoamerica on Instagram: "Desde París, con temor." View this post on Instagram Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada, pero Netflix ha confirmado que la actriz francesa Eva Green se unirá al reparto como la tía Ofelia, la hermana desaparecida de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) . También se incorporarán Lena Headey, estrella de Game of Thrones, y Winona Ryder, colaboradora habitual de Burton.

En declaraciones a Tudum, la página web oficial de Netflix dedicada a los fans, el showrunner Alfred Gough afirmó: "Nuestro objetivo para la tercera temporada es el mismo que para todas las demás: hacer de ella la mejor temporada posible de Wednesday". El también showrunner Miles Millar añadió: "Queremos seguir profundizando en nuestros personajes a la vez que expandimos el mundo de Nevermore y Wednesday. ¡Veremos a más miembros de la familia Addams y descubriremos más secretos familiares en la tercera temporada!".

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