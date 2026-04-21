Gigante tecnológico de China avisa: "No habrá autos eléctricos baratos en los próximos años" + Seguir en









La compañía apuesta por vehículos más avanzados y descarta competir en el segmento de menor precio, en una decisión que podría impactar también en mercados como el argentino.

Xiaomi pisa fuerte en el mercado de autos eléctricos

El negocio de los autos eléctricos sigue evolucionando a nivel global, pero no todas las marcas están dispuestas a jugar la misma partida.

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La tecnológica china Xiaomi decidió tomar distancia de la competencia basada en precios bajos y enfocarse en un posicionamiento más sofisticado dentro del segmento.

La firma, por intermedio de su CEO, Lei Jun, dejó en claro que no lanzará modelos eléctricos accesibles en el corto plazo. El motivo central es el alto costo de desarrollo que implica la integración de sistemas avanzados, conectividad y soluciones de conducción inteligente, elementos que hoy son clave en este tipo de vehículos.

Tecnología por encima del precio en la venta de autos eléctricos A diferencia de lo que ocurre en otros rubros donde la marca creció con productos competitivos en precio, su división automotriz sigue otra lógica. Modelos como el Xiaomi SU7 y el Xiaomi YU7 parten de valores cercanos a los 30.000 euros en China, lo que los ubica lejos del segmento más económico dentro de ese mercado.

lei-jun_4_1000x563 La firma, por intermedio de su CEO, Lei Jun, dejó en claro que no lanzará modelos eléctricos accesibles en el corto plazo. El enfoque responde a una visión clara: los autos eléctricos actuales ya no son solo medios de transporte, sino plataformas tecnológicas complejas. Sensores, chips, software y sistemas inteligentes elevan significativamente los costos, haciendo difícil competir en precios bajos sin resignar calidad.

De cara a su expansión internacional, especialmente en Europa, se espera que los modelos mantengan ese posicionamiento. Incluso con valores más elevados, la compañía proyecta un fuerte crecimiento en ventas, confiando en que la tecnología será el principal factor de atracción para los consumidores.