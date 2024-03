Dólar, tasas y la "pregunta del millón" en el mercado







¿Carry o fuga? Don Gaba le explica al Toto. Visitas y cumbres neoyorkinas por Argentina. Fusión crea nuevo jugador regional y global. Pistas en evento rioplatense.

En las mesas no se escucha hablar de otra cosa que del dólar, la tasa, la “gruesa” y que se sigue acumulando deuda con los importadores. ¿Hasta dónde irá el BCRA? Depositphotos

En las mesas no se escucha hablar de otra cosa que del dólar, la tasa, la “gruesa” y que se sigue acumulando deuda con los importadores. ¿Hasta dónde irá el BCRA? es la pregunta del millón ante el aparente planchazo del billete luego del recorte de 400 puntos básicos. Pero ante el interrogante de cuánto más pueden bajar la tasa, casi al unísono los operadores responden que no tienen casi espacio para más, porque se corre el peligro de profundizar el nivel negativo de las tasas reales lo que conspira contra cualquier atisbo de estabilización. Si ello ocurriera ya se sabe lo que viene: más aliento al consumo y al aumento de precios. Conclusión: no hay espacio para bajar hasta que no baje la inflación en serio.

La caja de herramientas del Gobierno solo tiene, hoy, la pinza de la licuación, no hay otra, y la apretarán aún más en la medida que no salgan las reformas estructurales. No tienen otra opción que seguir licuando. Lo que les queda claro es que con semejante apretón monetario se vislumbra desinflación y una fuerte recesión. Y hablando de inflación, ya con el dato de febrero y los dichos del “Toto” de que hay sobreestimación de la inflación porque el INDEC considera los precios de lista que no incluyen las promociones 2x1, un banquero le comentaba en un break de Amcham, servilleta en mano y bolígrafo, a otro financista lo que explicaba el “gran” economista Ernesto Gaba: es necesario distinguir entre nivel de precios “P” y tasa de inflación definida por la variación de P entre dos períodos de tiempo, es decir entre “Pt” y “Pt-1”. Si “Pl” es el precio de lista y “Pv” el precio verdadero y la tasa de descuento es “d”, entonces se tiene que Pv = d x Pl. En el caso de que “d” se mantenga constante la variación porcentual de Pv será igual a Pl y el INDEC no sobreestima la inflación por considerar precios de lista. Para que esto ocurra, la tasa de descuento debería subir a través del tiempo, pero si la tasa de descuento disminuye estaría subestimando la tasa de inflación.

Entonces, para mayor transparencia es necesario que todos los descuentos queden reflejados en los precios de lista, pero su existencia no necesariamente implica sobreestimación de la inflación. Lo dejó pensando y al “Toto” en off-side. En otro ameno encuentro, pero con menos exposición pública que el de la Cámara de EE.UU., un gestor en franco crecimiento bajaba a tierra las consecuencias de las últimas medidas del BCRA a un grupo de clientes. Anticipa una reducción en la tasa de caución, que ya operaba en zona de 88%-89% y seguramente al ser una tasa libre a la que pueden acceder casi todos los participantes de mercado, a diferencia de la tasa de Pases, operará debajo de la tasa de política monetaria. Sugirió entonces aprovechar las pocas tasas por encima del nuevo esquema comprando el bono “TV24” y vender futuros de Rofex a abril que a los precios de cierre de estos días arrojaba una TNA de entre 115% y 120% para 50 días, muy por encima del costo al que quedaría la caución.

Siguen muy activos los fondos y banqueros de Wall Street deambulando por la región, sobre todo por México, Brasil y Colombia, y algunos convocando clientes a sus bunkers de Manhattan como fue el caso del Bank of America (BofA) para evaluar el caso argentino. De los raides y road show por la región se percibió que el apetito por tomar riesgos en América Latina es limitado mientras los inversores esperan el comienzo del ciclo de flexibilización monetaria en EE.UU. Del encuentro sobre Argentina esto se recogió: el ajuste fiscal es impresionante pero la falta de apoyo político es un riesgo. El sector energético continuará siendo un motor macroeconómico clave.

La regulación de los servicios públicos mejoró pero persisten las dudas sobre la revisión tarifaria completa. Y hablando de fondos e inversiones se conoció la movida que, tras dos años de negociaciones, terminó en la fusión de la gestora brasileña Vinci Partners con la estadounidense Compass dando lugar a un jugador clave en la región con activos bajo administración por más de u$s50.000 millones y con alcance global. Vinci ampliará su presencia geográfica a ocho países, consolidando su posición como puerta de entrada a la gestión de activos alternativos en América Latina, convirtiéndose en una plataforma de inversiones con sólidas capacidades para servir a inversionistas locales, regionales y globales. Mientras que Compass -fundada en Nueva York en 1995, líder en la región con presencia en EE.UU. y el Reino Unido- proporcionará acceso a gestores de clase mundial y ofrecer soluciones globales y regionales a una nueva y amplia base de clientes, y una cartera de u$s37.000 millones bajo gestión. Se informó que la transacción tendrá un valor inicial total de casi u$s12 millones en acciones ordinarias de Vinci clase A y más de u$s31 millones en efectivo, en forma de acciones ordinarias rescatables de Vinci Clase C. Goldman Sachs fue el asesor financiero de Vinci y Morgan Stanley el de Compass, también asesoraron los bufetes de abogados Simpson Thacher & Barlett, Carey, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. En el ínterin de tantas visitas regionales se llevó a cabo uno de los eventos ya clásicos de Latinoamérica, el KicKOff 2024, organizado por LATAM ConsultUs en el hotel Enjoy de Punta del Este donde cuatro de las seis masterclass se dedicaron a analizar las oportunidades de inversión en renta variable, fija y alternativos en la región. Según el listado de asistentes, participaron más de 450 ejecutivos, la mayor parte asesores financieros de Argentina, Uruguay y Chile y cerca de 40 gestoras. Entre los que disertaron se destacaron William Nott de Ninety One American Franchise Fund, que dijo que el mercado espera que las tasas de la Fed empiecen a bajar este año y qué tanto y qué tan rápido es lo que va a dictaminar los retornos en equities en el corto plazo; y que el gran desafío es que mucha de la deuda de alto rendimiento deberá ser renegociada en los próximos años, a una tasa que ya no es la históricamente baja de 2020 y 2021. Por su parte Felipe Villarroel de Twenty Four Asset Management, una boutique de Vontobel, sostuvo que el escenario base es de un aterrizaje suave en que los bancos centrales reducen las tasas a un ritmo lento a medida que la inflación disminuye y no hay una gran recesión. Pero el escenario alternativo es que no hay aterrizaje y las tasas de interés se mantienen altas durante más tiempo, lo que impone presión sobre los bonos públicos que ofrecen menos retorno. Otro muy escuchado fue Benjamín Trombley de Apollo que planteó que la inversión en alternativos puede generar rentabilidades competitivas con las acciones que cotizantes y ayudan a amortiguar la volatilidad general de la cartera. Pero el que más se ocupó de la región fue Alfonso Duval de Moneda Asset Management quien evaluó las oportunidades que brinda América Latina para invertir este año. Dijo que los equities en Latinoamérica son los de performance más fuerte como clase de activo desde 2022: el MSCI LatAm creció 25%, cuando el Nasdaq lo hizo 3,1%, el S&P 500 apenas 0,1% y el MSCI EM cayó 16,9% en ese período. Sin embargo, América Latina perdió peso en el índice MSCI EM ya que en los 2000 era casi un tercio y hoy solo el 9% lo que explica porque hay un fuerte incremento de la emisión de acciones en Asia (las chinas multiplican por 5 a las de Latinoamérica) no porque den retornos más altos: en los últimos 30 años, el retorno anualizado del MSCI de China fue de 0,6%, mientras que el Brasil alcanzó a 9,5% y el de México al 6,6%.

