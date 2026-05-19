River suma otra baja clave y obliga a Eduardo Coudet a rearmar el equipo para enfrentar a Belgrano

El equipo de Núñez sumó una nueva lesión de cara al duelo decisivo del Torneo Apertura y también tendrá una ausencia en la Sudamericana.

El lateral uruguayo fue sometido a estudios médicos después de presentarse con dolores físicos en la práctica matutina. Los análisis confirmaron una lesión muscular en el aductor derecho , situación que lo dejará fuera de las canchas durante aproximadamente entre dos y tres semanas.

La ausencia representa un problema importante para el entrenador de River, sobre todo porque Viña había ganado protagonismo en las últimas semanas debido a la situación física de Marcos Acuña. El defensor campeón del mundo arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y tampoco estuvo desde el inicio en la semifinal frente a Rosario Central.

En caso de que Acuña no llegue en condiciones, el cuerpo técnico analiza alternativas para ocupar el lateral izquierdo. Entre las opciones aparecen Facundo González y Lautaro Rivero , quienes podrían meterse en el equipo titular para la definición del campeonato.

Eduardo Coudet acumula problemas defensivos

La lesión de Viña se suma a una lista cada vez más extensa de futbolistas descartados. River ya había confirmado las bajas de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, todos lesionados tras el encuentro ante Rosario Central.

Driussi sufrió un esguince grado 2 en el ligamento colateral derecho, mientras que Moreno padeció la misma lesión aunque de grado 1. Por su parte, Montiel fue diagnosticado con una rotura fibrilar en el cuádriceps izquierdo. Ninguno estará disponible para disputar la final ante Belgrano.

coudet practica Eduardo Coudet analiza variantes para reemplazar al lateral izquierdo.

Además, el panorama obliga al entrenador a administrar cargas pensando también en el calendario internacional. River deberá enfrentar a RB Bragantino por la Copa Sudamericana y existe la posibilidad de que Coudet utilice una formación alternativa para ese compromiso.

La posible vuelta de Paulo Díaz

En medio de tantas complicaciones, el cuerpo técnico espera una noticia positiva con la evolución de Paulo Díaz, quien podría recibir el alta médica en las próximas horas. La recuperación del defensor chileno sería un alivio para una defensa que llega muy golpeada a uno de los partidos más importantes del semestre.

Mientras tanto, Viña quedará marginado no solo de la final, sino también de los tres encuentros restantes del semestre. El uruguayo había sido uno de los puntos altos en la semifinal frente a Rosario Central, especialmente por su trabajo defensivo sobre Ángel Di María.

image.png Eduardo Coudet analiza variantes en defensa mientras espera por Paulo Díaz.

El crecimiento de Viña en River

El lateral de 28 años logró revertir un comienzo irregular y empezó a ganarse el reconocimiento de los hinchas millonarios. Su rendimiento ante Rosario Central fue uno de los más destacados, y también recibió elogios por su actuación frente a Carabobo en la Copa Sudamericana, encuentro en el que River consiguió una victoria agónica tras la expulsión del arquero Santiago Beltrán.

Desde su llegada procedente del Flamengo en el último mercado de pases, Viña disputó 14 partidos con la camiseta de River y todavía no convirtió goles.