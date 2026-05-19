Multas de transito: que pasa si no se pagan y cuando prescriben

Conocé la información que evalúa las faltas al circular y cómo se establece el reglamento de cobros para evitar intereses o recargos.

El sistema informa el estado de cada multa, los montos actualizados y las opciones disponibles para realizar pagos o descargos.

Conocé la información que evalúa las faltas al circular y cómo se establece el reglamento de cobros para evitar intereses o recargos. Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires registraron un fuerte aumento desde el 1 de mayo de 2026 tras la actualización de la Unidad Fija (UF).

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La nueva escala elevó los montos de las sanciones económicas para conductores particulares y motociclistas. Las infracciones más graves ahora superan los $2,6 millones, según el tipo de falta cometida.

El sistema bonaerense calcula las multas a partir del valor promedio del litro de nafta premium , informado por el Automóvil Club Argentino. La Unidad Fija quedó establecida en $2.215 para el bimestre mayo-junio. La actualización volvió a instalar dudas entre los automovilistas sobre la prescripción de las infracciones y las consecuencias de mantener deudas impagas. La Ley Nacional de Tránsito establece distintos plazos legales según la gravedad de cada falta.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 regula el tiempo máximo que tiene el Estado para reclamar el pago de una infracción. El artículo 89 fija los períodos de prescripción para las multas de tránsito. La provincia de Buenos Aires mantiene el criterio previsto por la normativa nacional. Las faltas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco años.

El sistema diferencia las infracciones según su nivel de gravedad. Las multas leves incluyen situaciones vinculadas al estacionamiento indebido o a la falta de documentación menor.

Las faltas graves contemplan infracciones relacionadas con seguridad vial y conducción riesgosa. Dentro de ese grupo aparecen:

exceso de velocidad

cruce de semáforos en rojo

conducción sin VTV

La prescripción no avanza de manera automática en todos los casos. El plazo puede interrumpirse cuando existe alguna actuación administrativa o judicial impulsada por el Estado. Los actos que frenan la prescripción incluyen:

notificaciones formales

citaciones

inicio de procesos de cobro

gestiones judiciales

Una infracción cercana al vencimiento puede reiniciar el conteo legal si aparece alguna de esas actuaciones oficiales. Los especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado de las multas para evitar inconvenientes en distintos trámites. Las deudas pueden generar complicaciones al renovar la licencia de conducir o transferir un vehículo.

La provincia de Buenos Aires permite consultar las infracciones mediante el sistema oficial “Infracciones BA”. Los conductores pueden acceder a la plataforma con:

patente del vehículo

DNI del titular

multas en Provincia

Cuánto aumentaron las multas en mayo de 2026

La actualización aplicada desde mayo elevó el valor de las sanciones económicas en toda la provincia de Buenos Aires. El nuevo cuadro tarifario fijó multas desde $110.750 hasta $2.658.000.

El incremento respondió al ajuste del valor de la Unidad Fija. La suba alcanzó casi el 17% en comparación con el período anterior. Las infracciones por mal estacionamiento tendrán valores cercanos a los $221.500 según la escala vigente.

Las sanciones más elevadas corresponden a la negativa de realizar un test de alcoholemia. Los montos previstos para esa infracción quedarán dentro de este rango:

mínimo: $1.107.500

máximo: $2.658.000

El exceso de velocidad figura también entre las faltas más costosas dentro del sistema provincial. Las penalidades para esa infracción oscilarán entre:

mínimo: $332.250

máximo: $2.215.000

La provincia aplicará además fuertes sanciones para conductas peligrosas vinculadas al tránsito urbano. Las multas por cruzar semáforos en rojo, girar en lugares prohibidos o conducir bajo efectos del alcohol tendrán estos valores:

mínimo: $664.500

máximo: $2.215.000

Los motociclistas también enfrentarán penalidades elevadas ante incumplimientos básicos vinculados a seguridad y documentación obligatoria.

Las infracciones por circular sin casco o sin papeles obligatorios costarán entre: