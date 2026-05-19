Javier Milei se pone al frente de la defensa de su programa económico y dará su segunda charla en una semana

El Presidente participará de un encuentro organizado junto a la Comisión Nacional de Valores, donde defenderá el rumbo económico de su gestión y analizará perspectivas laborales y productivas.

En medio de una agenda enfocada en defender el rumbo económico de su gestión, el presidente Javier Milei volverá este martes a encabezar una exposición pública. La actividad se realizará eb el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde el mandatario disertará sobre economía, empleo y perspectivas productivas del país.

La presentación, pautada para este mediodía, forma parte de la exposición “Argentina 2026: inserción laboral, visión macro y potencial productivo” , un encuentro de carácter cerrado y especializado organizado por la Comisión Nacional de Valores. Según trascendió desde Casa Rosada, Milei hará un repaso de las reformas económicas impulsadas desde el inicio de su mandato y expondrá su visión sobre el mercado laboral y el crecimiento de sectores estratégicos.

Será además la segunda actividad pública del Presidente en formato de conferencia en lo que va de la semana, luego de la charla que brindó el lunes ante estudiantes y académicos en una universidad privada . De acuerdo con fuentes oficiales, no estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Javier Milei decidió volver a meterse de lleno en la disputa con las universidades públicas y brindó una charla en la Universidad de San Andrés pocos días después de la masiva Marcha Federal Universitaria que reunió a rectores, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes en Plaza de Mayo. En este marco, la actividad presidencial representó una nueva señal política en medio de un conflicto que ya se convirtió en uno de los principales focos de desgaste para la Casa Rosada.

En la presentación, que tuvo lugar el lunes, estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman.

Luis Caputo apuesta a una reactivación económica desde mitad de año: "Ya se muestran signos de recuperación"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la economía argentina comenzará a mostrar una recuperación más marcadaentre mayo y junio, apoyada en la desinflación y la reactivación de la obra pública, y aseguró que ese proceso será clave para consolidar un crecimiento sostenido en los próximos años.

En una extensa entrevista, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que los indicadores ya muestran señales positivas y remarcó que “los indicadores de marzo ya muestran signos de recuperación”, con foco en sectores como la construcción y los precios mayoristas.

Caputo explicó en diálogo con Cadena 3 que “la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio”, en un contexto donde el proceso de desinflación sigue vigente y se convierte en el eje central del programa económico. En ese sentido, destacó el impacto que tendrá la infraestructura: “Para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales. Eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

El ministro vinculó ese proceso con la posibilidad de sostener el crecimiento en el tiempo, algo que —según afirmó— Argentina no logra desde hace más de una década.