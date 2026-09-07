Un aliado inesperado para Javier Milei: Brasil reafirmó su apoyo a la Argentina por Malvinas pese a la tensión diplomática

El encargado de Negocios brasileño en el país, Eduardo Uziel, aseguró que el apoyo carioca al reclamo argentino es una política de Estado y se mantiene “invariable” desde 1833.

La causa Malvinas sumó este lunes el respaldo de Brasil al reclamo argentino por la soberanía de las islas , pese a las diferencias políticas entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei .

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El apoyo fue expresado por Eduardo Uziel , encargado de Negocios de Brasil en Argentina, durante la celebración del Día Nacional de la República Federativa de Brasil , realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón. Del encuentro participaron políticos, legisladores, empresarios y representantes diplomáticos, entre ellos el embajador británico David Cairns y el representante chino Wang Wei .

“ Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía ”, afirmó Uziel durante su discurso, en una referencia a los vínculos históricos entre ambos países y a las diferencias que mantienen actualmente sus gobiernos.

El diplomático destacó además que la relación bilateral y el respaldo brasileño a la Argentina trascienden las administraciones de turno. “La muestra de amistad es independiente de los gobiernos, del fútbol, que es mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, sostuvo.

En ese marco, Uziel remarcó la posición histórica de Brasil sobre la cuestión Malvinas y aseguró: “ El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción ”.

El encargado de Negocios brasileño, Eduardo Uziel, aseguró que el apoyo de su país al reclamo argentino es una política de Estado y se mantiene “invariable” desde 1833.

El encuentro en el Teatro Colón contó con una amplia presencia de dirigentes y referentes políticos. Entre los asistentes estuvieron los ex cancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana; el ex vicecanciller Eduardo Valdés; la ex gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone; y los ex embajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks y Ricardo Alfonsín.

También participaron el ex embajador Diego Guelar, el ex funcionario Fernando Straface, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y el legislador radical Pablo Juliano (UCR). Además, estuvieron presentes el presidente del CARI, Francisco de Santibañes; el especialista en Comercio Exterior Marcelo Elizondo y el analista político Rosendo Fraga.

El respaldo de Israel al reclamo argentino

El respaldo brasileño se conoció el mismo día en que el reclamo argentino por las Malvinas recibió también el apoyo del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

El funcionario le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que Israel reconozca “la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas” y que evalúe “imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa”.

De esta manera, el Gobierno argentino sumó dos expresiones de respaldo internacional a su posición sobre las Islas Malvinas en medio de su renovado reclamo por la soberanía del archipiélago.