Dólar blue: qué factores pueden presionar la divisa los últimos meses del año

Al mismo tiempo, el economista "no puso las manos en el fuego" de que antes de fin de año el blue pegue el salto por el evidente atraso del tipo de cambio frente a la inflación: "no podemos descartar que se produzca una rápida recuperación de precios y que la suba no se detenga en $330, alcanzando para fin de año una cotización cercana a los $400".

"Se produjo una caída histórica del 10% de venta en empresas de alimentos, 15% en restaurantes y 10% en almacén. La situación está complicada. No hay dudas, de que el hundimiento del blue habla de falta de dinero en la calle", enfatizó Di Stéfano, al dar cuenta del problema sistémico que repercute en la merma del dólar paralelo.

El economista Juan Pablo Albornoz sostuvo que si "miramos la película del dólar blue ajustado por inflación a lo largo del cepo actual, hoy estamos más de un 16% abajo del promedio (si tenemos en cuenta la inflación de EEUU, ese porcentaje es aproximadamente la mitad). Esto implica que el dólar se está abaratando frente al resto de los bienes y servicios de la economía".

dolar-inversiones-finanzas-dolar blue.jpg Cotización del dólar blue hoy. NA

¿Hasta cuándo se puede extender la pax cambiaria?

Por el momento, el Banco Central y el Ministerio de Economía siguen seduciendo a los inversores a través de las tasas que permiten que, por ejemplo los plazos fijos, le empaten o le ganen levemente a la inflación. Por lo cual no se descarta una nueva suba este mes y así evitar el incentivo hacia la dolarización de carteras.

Por otra parte, los economistas se mantienen bastante reticentes con la posibilidad de que el blue repunte. Por cuestiones de estacionalidad, fines de noviembre y diciembre suele haber más pesos en la calle por el pago de aguinaldo y bonos de fin de año. Pero la balanza va a estar pareja: también por estacionalidad, las vacaciones de verano para aquellos que compren dólar paralelo para viajar al exterior, puede ser un factor a tener en cuenta en cuanto al precio.

El último informe de Econviews fue contundente respecto al mercado de cambios tras el nuevo dólar para turistas: "para quienes esperan mucho en el mercado de cambios que esperen sentados. Puede ser que ayude a bajar la brecha en el margen respecto del MEP y que empuje hacia arriba el dólar blue, aunque ninguno en forma inmediata".

En cuanto a la inflación, si bien el Gobierno espera que noviembre marque un piso de 6%, como cualquier otro precio de la economía el dólar debería subir. Pero nada está dado: el paralelo viene demostrando que quedó muy retrasado respecto a la inflación(avanza $81 después de cerrar el 2021 en los $208) este año, algo distinto de lo que ocurrió en 2020 cuando mostró un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

Otros dos puntos a tener en cuenta tiene que ver con la deuda en pesos y la dolarización de carteras previo a las elecciones. Al Gobierno le está costando lograr licitaciones exitosas sin dar tasas difíciles de rechazar con plazos de colocación hasta 2024. Este lunes, Finanzas buscará tantear al mercado en ese sentido, con bonos atados a tasa fija y al dólar.

Por último, la dolarización de carteras previo a elecciones es un hecho. El planteo es, cuando se dará. Con estos precios de dólar, "casi una ganga", lo más probable es que comience lentamente este mes y diciembre a haber una mayor demanda.

Un informe reciente de Facimex Valores sostiene que “vuelve a ser atractivo aumentar tácticamente la dolarización de carteras”, después de un octubre de estabilidad cambiaria y brecha decreciente.

“El tipo de cambio implícito en los activos financieros se estuvo apreciando con fuerza en términos reales y actualmente está muy por debajo del promedio de los últimos años. Es un punto de entrada atractivo, en especial teniendo en cuenta que el mercado de pesos muestra señales de estrés y el tipo de cambio implícito quedó rezagado en relación al crecimiento de las variables nominales de la economía, en un contexto en el que la continuidad del programa financiero mostrará más emisión monetaria indirecta”, reseñó Facimex.