Dólares financieros se desplomaron hasta $5 y la brecha ya perforó el 80%: MEP operó debajo de $190

A la par, se acentúan las tácticas de "carry-trade", ante las crecientes tasas que ofrecen los instrumentos en pesos, en una semana en la que también se levantaron algunas restricciones que pesaban sobre estos tipos de cambio, lo que ayudó a su mayor descompresión.

En un día muy positivo para los activos de riesgo en el mundo y la región (bolsas de Europa volaron hasta casi 8%), el dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el bono Global 2030- se hundió $4,93 (-2,5%) a $193,74, su menor valor en 4 meses, con lo que la brecha con el oficial se redujo al 78,6% (mínimos desde principios de octubre).

En tanto, el dólar MEP-también valuado con el bono Global 2030- descendió $3,69 (-1,9%) a $190,85, lo que dejó un spread del 75,6%. En la última parte de la rueda, incluso, llegó a operar por debajo de los $190.

Diego Martínez Burzaco, Head de Research & Stragegy de Inviu, opinó en declaraciones a Ambito que “la baja de los dólares financieros responde básicamente a la expectativa que existe sobre el acuerdo con el Fondo". "El mercado descuenta que el acuerdo va a ser aprobado. Aunque, como siempre decimos, este programa es una condición necesaria, pero no suficiente para cambiar la desconfianza con la Argentina", acotó.

Ahora bien, lo que permite el acuerdo, para Martínez Burzaco es “convalidar esta visión de que la inflación en los próximos meses le va a ganar la evolución del dólar libre, ante lo cual los inversores se posicionan tácticamente en activos ajustados por la inflación y no en dólares”.

Para Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, distintos drivers empujan a la baja de los tipos de cambio bursátiles: "El rally de las commodities agrícolas, ya acercándonos al grueso de la cosecha; la apreciación del real brasilero y la mayor inflación a nivel global que sostienen el tipo de cambio real".

Pero además, el acercamiento a la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso "sin dudas es un punto que juega a favor en términos de expectativas, como así también las subas de tasas de interés por parte del BCRA", agregó Yatche a Ámbito.

Por su parte, el economista Gustavo Ber dijo a este medio que entre los factores que explican esta performance del CCL y el MEP aparecen los "mayores arbitrajes hacia el ´carry trade´, apostando a la contratación de la brecha y a que las colocaciones en moneda local le ganarían al dólar, algo que viene funcionando tácticamente".

El apetito de los inversores se canaliza fundamentalmente en los instrumentos que ajustan por CER (inflación), ante la expectativa del mercado de que el IPC de los próximos meses se mantenga muy firme y cerca al 4%. Pero también, miran con buenos ojos a los bonos atados a la tasa Badlar, apostando a nuevas subas de tasa, camino a rendimientos reales, tal como se desprende en el acuerdo con el FMI.

Otras fuentes del mercado vincularon estos desplomes -en parte- al ingreso de inversiones productivas, sumado al posible cambio de expectativas de algunos fondos "que se iban a cualquier precio, y que ahora prefieren esperar en pesos, para no convalidar un tipo de cambio tan alto".

Si se calcula el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), utilizando el dólar MEP y el CCL, se observa que el mismo "se encuentra aún cercano, aunque apenas por debajo, a los niveles máximos registrados tras la salida de la convertibilidad, un nivel excesivo que en su momento no se sostuvo en el tiempo", sostuvo Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursátil.

Coincide con sus colegas que "detrás de este reciente movimiento a la baja podría encontrarse una multiplicidad de variables, como la mejora en las tasas de interés domésticas, las liquidaciones del agro récord aún en meses de baja estacionalidad, la cercanía cada vez mayor a la cosecha gruesa y su marca favorable en las reservas del BCRA".

Además, atribuye esta dinámica al "aumento en el precio de los commodities (compensado por la sequía) y su impacto asimétrico (los ingresos del agro que favorecen la balanza comercial podrían compensar con creces el deterioro de la balanza energética), sumado al reciente acuerdo con el FMI, que permite reducir la incertidumbre sobre el futuro del marco macroeconómico".

Maximiliano Donzelli, Jefe de Research de IOL, analizó los volumenes de los principales bonos que se utilizan para hacer el MEP (AL30 y GD30), tanto en pesos como en dólares. Observó que el monto operado en lo que va del mes subió 42% para la especie en moneda local y 35% para la especie en moneda dura (D). "Esta suba es incluso mayor a la de enero donde hubo un aumento importante en la cotización del TC implicito", remarcó.

Analizando esta semana, Donzelli no observó un cambio grande de tendencia, ya que la especie en pesos viene subiendo 49% (7,5 pp más que el promedio del mes) y la especie en dólares 35% (en linea con la suba del mes). "En tal caso un poco más de volumen en la especie en pesos pero no un cambio de tendencia al mes. Incluso el cambio de normativa que flexibiliza la operatoria en algunos aspecto no habría tenido impacto", afirmó. En conclusión, dado el aumento del volumen y la baja del precio entiende que "el mercado está convalidando la baja del MEP ya que la operatoria aumenta aún con la merma en la cotización del mes".

Recordemos que el dólar contado con liqui llegó a superar los $230 a fines de enero, previo al anuncio de principio de entendimiento entre Argentina y el FMI. Desde allí, la brecha ya se redujo en casi 45 puntos porcentuales, hasta ubicarse por debajo del 80%. "Creo que puede haber espacio hasta una brecha de 60% si se avanza con la aprobación, más allá de los tironeos , e implementación del acuerdo con el FMI", estimó Ber.

En la rueda cambiaria, en tanto, el Banco Central terminó con un saldo levemente positivo este miércoles (u$s1 millón), con lo que en lo que va de marzo acumula compras por unos u$s450 millones. Se trata del mejor inicio de mes de los últimos cuatro meses, un dato que puede alentar expectativas de una incipiente recuperación de reservas en un escenario de menor tensión, en medio del debate legislativo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el saldo anual positivo supera los u$s120 millones.

La administración del presidente Alberto Fernández busca que se logre un dictamen de comisión para que el tema sea tratado este jueves en el recinto de Diputados, tras diferencias en el seno de los legisladores oficialistas. Sin embargo, no se descarta que se termine por negociar un proyecto alternativo para que la iniciativa no sea rechazada desde la oposición.

En este contexto, el riesgo país argentino se desplomaba este miércoles 88 puntos básicos, a 1.892 unidades, tras anotar un nivel máximo histórico de 1.991 unidades el lunes pasado. "Con un tipo de cambio calmo y en este contexto, para quien tiene pesos, una buena opción podría ser comprar bonos en dólares con pesos", dijeron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El nuevo acuerdo con el FMI, que aún debe ser aprobado también por el ente internacional de crédito, establece que el período de pago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de cuatro años y medio, por lo que el país comenzará a pagar la deuda en 2026 y terminará en 2034.

Dólar oficial

En el mercado oficial, el dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- trepo 51 centavos a $188,69 en promedio, unos $2 por debajo del dólar MEP, la brecha más acotada en más de 4 meses. Es que el dólar -sin los impuestos- aumentó 31 centavos a $114,37, de acuerdo al promedio en los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista de la divisa en el Banco Nación subió 25 centavos a $114.

Por su parte, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, asciende 14 centavos a $108,70.

A diferencia de los tipos de cambio financieros, el dólar blue aceleró su rebote este miércoles, y llegó a casi $205, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

Tras caer $10 en la semana pasada, en lo que fue su mayor baja en más de 15 meses, y llegar a rozar los $200 el lunes pasado, el dólar paralelo trepó $2,50 hasta los $204,50, pese a los desplomes que sufrieron el MEP y el CCL en la bolsa. De esta manera, la brecha con el oficial ascendió al 88,2%.

La incertidumbre previa al anuncio de un entendimiento de Argentina con el FMI por la deuda había hecho disparar el dólar blue, que llegó a $223,50 el jueves 27 de enero, hasta ahora su máximo histórico nominal. Desde entonces, acumula una baja $19.