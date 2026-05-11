Netflix estrenó la película de Megan Fox que pasó de ser un fracaso en el cine a una obra de culto + Seguir en









La historia de fines de los 2000 que nadie esperó que se volviera tan aclamada con el paso del tiempo.

La película protagonizada por Megan Fox que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix agregó a su catálogo una película que, después de años incomprendida, finalmente recibe el reconocimiento que merece dentro del género de terror y la comedia negra. Estrenada originalmente en 2009, la obra fue recibida inicialmente con indiferencia por el público y la crítica, que no supo asimilar su tono satírico y su propuesta de empoderamiento femenino.

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Con el paso del tiempo, la percepción de la audiencia cambió drásticamente, permitiendo que las nuevas generaciones descubrieran una narrativa adelantada a su época que subvierte los estereotipos adolescentes y el pánico satánico. Esta pieza de culto, que utiliza el horror como metáfora de las complejas relaciones entre mujeres y la sexualidad, es la inolvidable Jennifer's Body.

Jennifer's Body Después de ser menospreciada por años, finalmente es considerada como merecía y está en Netflix. Imagen: Netflix

De qué trata Jennifer's Body La historia se sitúa en el tranquilo y aislado pueblo de Devil's Kettle (Caldera del Diablo), donde la vida de dos mejores amigas, la popular Jennifer Check y la insegura Needy Lesnicki, cambia para siempre tras una noche trágica. Ambas asisten a un bar local para ver a una banda de indie rock llamada Low Shoulder, pero el lugar termina envuelto en llamas, desatando el caos entre los asistentes.

Tras el incendio, Jennifer decide irse con los integrantes de la banda, ignorando las advertencias de su amiga. Esa misma noche, regresa a casa de Needy cubierta de sangre y con un comportamiento errático, revelando posteriormente que fue víctima de un ritual satánico. Los músicos, buscando fama y fortuna, intentaron ofrecerla como un sacrificio virgen, pero al no serlo, Jennifer termina poseída por un demonio súcubo.

Jennifer's Body Se trata de una comedia negra con tintes de terror y fuertes críticas sociales. Está en Netflix. Imagen: Netflix A partir de ese momento, Jennifer necesita alimentarse de carne humana para mantener su apariencia saludable y curar sus heridas de forma instantánea. Mientras comienza a cazar y asesinar a sus compañeros de escuela utilizando su atractivo como trampa, Needy es la única que percibe la oscura transformación de su mejor amiga. La tensión escala cuando Needy descubre la verdad sobre la posesión y comprende que debe detener a Jennifer antes de que acabe con más personas, incluyendo a su propio novio. La trama culmina en un enfrentamiento que transforma a la "invisible" Needy en una cazadora decidida a terminar con la maldición y buscar venganza contra quienes iniciaron el horror. Netflix: tráiler de Jennifer's Body Embed - Jennifers Body - Trailer HD #Español (2009) Netflix: elenco de Jennifer's Body Megan Fox (Jennifer Check)

Amanda Seyfried (Anita "Needy" Lesnicki)

Johnny Simmons (Chip Dove)

Adam Brody (Nikolai Wolf)

J. K. Simmons (Sr. Wroblewski)

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