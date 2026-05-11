Una muestra de arte que navega por territorio femenino Por Emma Coria Maiorano + Seguir en









El publicista y artista plástico Sergio Ochoa presenta "Fémina", una exposición protagonizada por las mujeres de su vida. Hasta el 7 de junio en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

"Fémina", una retrospectiva de Sergio Ochoa que navega por territorio femenino

Fue el sociólogo francés Alain Touraine, quien en “El Mundo de las Mujeres” (2006), su última obra, posiciona a la mujer como objeto de estudio central. También, el director español Pedro Almodovar, dedicó -y aún dedica- su carrera cinematográfica a las mujeres. Y, como si todos los caminos condujeran a una misma musa, aparece el publicista y artista plástico Sergio Ochoa con “Fémina”, su nueva exposición: una retrospectiva que tiene como centro a las mujeres de su vida.

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“Las mujeres son mi eje simbólico, fui criado por ellas”, afirma Ochoa en diálogo con Ámbito durante la inauguración que tuvo lugar en el Teatro Auditorium. Eligió no hacer un discurso ni tampoco dar palabras de bienvenida, sino que mantuvo un rol de anfitrión: saludaba a sus colegas, amigos y marplatenses e incluso a Francisco Taverna, director de Cultura de Mar del Plata, y los guiaba hasta la exposición. Dicen que toda obra termina con el público.

Fémina (1) Sergio Ochoa expone su producción pictórica realizada desde 1997 hasta la fecha. “Fémina”, una muestra madura y femenina Aunque el título de la exposición es una referencia literal a la temática, Ochoa propone construir un enigma a través de ellas. Estas mujeres dan la espalda, clavan la mirada, cierran los ojos, seducen, se esconden. ¿Qué les sucede? ¿Qué quieren decir? Tampoco hay indicios sobre el vínculo de estos cuerpos con su autor, ni siquiera a través del título de cada obra, ya que en su mayoría indican alguna acción o característica de la pintura en sí. Pero siempre hay excepciones. Hay solo dos que llevan el nombre de sus protagonistas: “Soledad" y “Así nació Catalina”, no casualmente su mujer e hija.

Aun en todo misterio, hay certezas. En “Fémina”, las mujeres no están solas: se acompañan entre ellas o están escoltadas por un pez o un ganso. ¿Acaso es un simbolismo de la figura masculina? Libre interpretación. Además, los cuerpos femeninos se fusionan con figuras geométricas y una explosión de colores a través de pinceladas de óleo sobre tela.

Fémina (3) “Femina” estará hasta el 7 de junio en el Teatro Auditorium, Mar del Plata. En el corazón de Mar del Plata, Ochoa expone su producción pictórica realizada desde 1997 hasta la fecha. Aunque ha exhibido en el Centro Cultural Borges, Galería Vida y Arte o en el Museo Ex Casa de la Moneda, por primera vez saca a la luz a sus mujeres. ¿Por qué ahora? Sintió que era el momento, quizás para afianzar su relación con ellas o dejarlas ir, quién sabe. Lo que sí se sabe es que “Fémina” estará hasta el 7 de junio en el Foyer del Teatro Auditorium.

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