Expectativa en el mercado: días clave para el dólar (y el Gobierno)

La deuda en pesos es clave para gobierno actual y, por eso, Martín Guzmán reafirmó por estos días que “jamás” la defaultearía, en alusión al inédito reperfilamiento realizado por la gestión de Mauricio Macri en 2019. Es que, entre otras cosas, es la vía principal que prevé el programa económico para cumplir con la meta acordada con el Fondo de reducir la emisión monetaria al 1% del PBI durante este año.

“Ahora no nos vamos a correr del mercado”, comentaron fuentes del equipo económico, en relación a que el Gobierno planea sostener la intervención para encarrilar las cotizaciones y los rendimientos. ¿Hasta dónde intentarán llevar la curva CER? No está claro aún. El nivel actual no es sostenible para que el Tesoro pueda financiarse, pero las fuentes consultadas coincidían en que la tasa de la deuda indexada debería quedar con signo positivo en términos reales.

Una primera muestra de cuánto impactó este cimbronazo se verá este martes en la primera licitación de junio que realizará la Secretaría de Finanzas, que acapara la atención del mercado. Con escasos vencimientos esta semana, será una colocación pequeña (saldrá a buscar $14.000 millones ampliables). Pero Economía intentará hacerse de parte de los pesos que quedaron dando vueltas tras el desarme CER con un ojo puesto en la segunda licitación del mes, en la que enfrentará compromisos por unos $500.000 millones.

Por lo pronto, habrá una reducción de los plazos de emisión: el equipo de Martín Guzmán ofrece en esta oportunidad letras a tasa fija con dos meses de duración y letras indexadas a cuatro meses de plazo. El foco de atención estará en los rendimientos que convalide Finanzas, pero se descuenta que habrá una suba respecto de las operaciones previas.

El siguiente paso llegará el jueves. Ese día el directorio del BCRA definirá una nueva suba de tasas como una señal de reacción a los últimos movimientos del mercado, según supo este diario. En lo que va del año, la tasa de las Leliq a 28 días, la referencia para todo el sistema financiero, subió en cinco oportunidades: pasó del 38% nominal anual al actual 49%, que en términos efectivos representa rendimiento del 61,77%. El acuerdo con el FMI plantea el compromiso de avanzar hacia tasas reales positivas.

El nuevo nivel se definirá, por un lado, en función del dato de inflación de mayo que el Indec informará el martes (se espera que marque en torno al 5%) y, por otro, en base a lo que suceda con la licitación de Finanzas. Es que el Central y Economía calibran los movimientos para que siempre la tasa que ofrece el Tesoro sea superior a la de política monetaria, con el objetivo de estimular a bancos y otros inversores a financiar al fisco. Pesce, de hecho, venía pugnando por un incremento algo mayor de los rendimientos de la deuda pública, mientras que Guzmán procuraba alzas más acotadas.

dólar-ahorro-inversiones-finanzas Pixabay

Dólar

El dólar blue afirmó su tendencia alcista y cerró en 216 pesos, en una semana que se inició bajo la misma tónica de incertidumbre y tensión con las que había cerrado el último viernes.

La jornada estuvo atravesada por todo tipo de versiones y rumores. Durante la mañana el presidente Alberto Fernández, recibió en la Quinta de Olivos al ministro de Economía, Martín Guzmán, donde analizaron el escenario, con foco en la licitación de mañana y en el anuncio de la inflación de mayo, que los analistas la sitúan por encima del 5%.

Guzmán intentó transmitir tranquilidad argumentando que podrá conseguir los fondos que necesita en el mercado de capitales local y que además la tasa de inflación, si bien aún es alta, muestra una tendencia descendente.

En la jornada previa a una decisiva licitación en pesos, los inversores eligieron seguir desarmando posiciones en moneda local y refugiarse en el dólar ante el temor de que el Gobierno no logre obtener los fondos necesarios para refinanciar los vencimientos que debe afrontar.

Estos cambios provocaron una suba de la divisa norteamericana en todas sus franjas.

El blue registró un salto de $ 6 (2,86%) para cerrar a $ 216, el valor más alto de los últimos cuatro meses y registrando de esta manera un avance de $ 9 en lo que va de junio.

Los dólares financieros tuvieron un incremento aún mayor. El contado con liquidación tuvo un avance de 4,58% y trepó hasta $ 238,03, mientras que el MEP aumentó 3,49% y llegó a $ 230,99.

Las versiones con intervención del gobierno estuvieron más calmas. El dólar oficial subió apenas a 0,39% a $ 127,60 con lo cual el "solidario" o "ahorro" quedó en $ 210,54.

Por su parte, el dólar mayorista cotizó a $ 122.30, con un aumento de 0,42%, con lo cual la brecha con el blue es del orden de 77%

Por su operación en el mercado de cambio el Banco Central adquirió US$ 25 millones, según fuentes del mercado. La acumulación de reservas es otro dato clave que siguen los analistas económicos y los inversores para definir la suerte del programa económico del gobierno.

Bonos

Los bonos en dólares cerraron la jornada con caídas de US$1 en promedio en toda la curva, mientras los títulos en pesos ajustables por CER marcaron resultados dispares, con compras en el tramo corto y caídas de hasta 2,5% en el tramo largo de la curva.

Especialistas de mercado consultados por Télam señalaron que los bonos ajustados por el índice CER “de a poco ya van vislumbrando una estabilización”, luego de las ventas masivas de la semana pasada.

En este marco, el riesgo país avanzó 3,4% hasta los 2.113 puntos básicos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó la posibilidad de un default de la deuda en pesos al señalar que el Gobierno "jamás haría eso".

Al salir al cruce de una nota del diario Clarín, el titular del Palacio de Hacienda dijo que "nuestro Gobierno jamás haría eso".

A través de su cuenta en la red social Twitter, Guzmán enfatizó que "el crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano".

En el segmento de renta variable, la bolsa porteña retrocedió 1,35%, en sintonía con la caída que mostraron los mercados de referencia, en tanto que las acciones de empresas argentinas en Nueva York bajaron hasta 12,1%.

En la plaza local las pérdidas fueron encabezadas por Transportadora de Gas del Norte (-8,22%); Cablevisión (-5,38%); Grupo Supervielle (-3,34%); BYMA (-3,10%); y Cresud (-3,04%).

En tanto, las alzas fueron anotadas por Sociedad Comercial del Plata (2,86%); Telecom Argentina (2,74%); Pampa Energía (1,03%); Central Puerto (0,85%) y Grupo Financiero Valores (0,40%).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con resultados en rojo, entre las que se destacaron Despegar (-12,1%); Banco Supervielle (-10,6%); Mercadolibre (-9,4%); Cresud (-9,1%); y Grupo Financiero Galicia (-7,9%).