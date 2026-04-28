EEUU emitirá pasaportes con un retrato de Donald Trump por los 250 años de la Declaración de Independencia

De acuerdo con el Departamento de Estado, los nuevos pasaportes comenzarán a distribuirse en julio y conservarán los mismos estándares de seguridad que los tradicionales.

El gobierno de EEUU anunció este martes que lanzará una edición limitada de pasaportes conmemorativos en el marco de los 250 años de la Declaración de Independencia . La particularidad de estos documentos será la inclusión de un retrato del presidente Donald Trump , lo que refuerza su presencia en materiales oficiales durante su actual gestión.

De acuerdo con el Departamento de Estado , los nuevos pasaportes comenzarán a distribuirse en julio y conservarán los mismos estándares de seguridad que los tradicionales. Las imágenes difundidas muestran que el retrato del mandatario aparecerá en una de las páginas interiores, ubicado frente a una reproducción de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

El anuncio fue realizado por el vocero del organismo, Tommy Pigott, quien destacó que los documentos incluirán ilustraciones personalizadas y mejoras visuales . Sin embargo, en el comunicado oficial no se había detallado inicialmente que uno de esos elementos sería la imagen del presidente.

Por el momento, no se precisó si los ciudadanos podrán optar por una versión sin la imagen de Trump. Un funcionario del Departamento de Estado indicó que la edición especial no implicará un costo adicional para quienes la reciban.

La iniciativa se inscribe en una serie de medidas impulsadas por la administración Trump para incorporar su nombre o imagen en elementos institucionales. Entre ellas se encuentran una moneda de oro conmemorativa anunciada por la Casa de la Moneda y la decisión del Departamento del Tesoro de incluir la firma presidencial en los billetes, algo inédito para un mandatario en ejercicio.

Desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos del año pasado, la administración también promovió nombrar con el apellido Trump distintos proyectos y espacios, como edificios emblemáticos en Washington, un futuro tipo de buques de la Armada, un programa de visados para extranjeros de alto patrimonio, un sitio oficial sobre medicamentos recetados y cuentas federales de ahorro para niños.

La emisión de estos pasaportes generó polémica tanto por el uso de la imagen presidencial en documentos oficiales como por el simbolismo de asociar la figura de Trump a la conmemoración de los 250 años de la fundación del país.