¿Tregua cambiaria? A cuánto terminará el dólar a fin de año según el mercado

El Banco Central acelerará el ritmo de la devaluación, es un hecho. Pero otra certeza que la mayoría de los economistas refieren es la imposibilidad de un brusco salto devaluatorio. "De mantenerse lo que se dio en las primeras semanas de diciembre terminará el mes con un 2% de incremento (los 6 meses anteriores promedio solo 1,1% de suba mensual). Así , cerrará el año en 103 pesos por dólar", anticipó el economista Amilcar Collante, miembro del CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur).

Al mismo tiempo, afirmó que los dólares alternativos y el dólar blue se espera una especie de "tregua cambiaria" a fin de año por dos motivos: en primer lugar, por el avance del acuerdo con el FMI y porque "en diciembre se incrementa la demanda de pesos". La demanda está dada por una necesidad de las empresas de hacerse de pesos para el pago de aguinaldos y otras obligaciones. Pero no sólo por ese motivo: un gran porcentaje de la población necesitará pesos para sus vacaciones que por el tipo de cambio, serán en su mayoría dentro del país. "Es muy probable que los dólares financieros terminen por debajo de los registros del mes previo noviembre (cuando todavía había incertidumbre política por el resultado de las elecciones legislativas)", expresó el economista.

En cuanto al dólar blue es probable que "se estabilice entre $190/$195 pesos al igual que el dólar MEP. Y el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $200 pesos por dólar".

En el mismo sentido, opinó el economista Christian Buteler: "Los dólares alternativos han tenido un salto previo a las elecciones, una vez pasado a lo s comicios hubo un achique de los precios. De acá a fin de año veremos un dólar que se moverá 5 pesos más arriba o 5 pesos debajo del valor actual, no mucho más que eso". También, afirmó: "no creo que haya lugar para un salto importante en este mes".

En cuanto al dólar oficial, estimó que se devaluará en un 2% (más, menos) que se acercará a la inflación, pero no al 3,5% mensual. Ante la consulta sobre la demanda del dólar blue por el pago de aguinaldos, Buteler afirmó que no se verán saltos porque será "compensado con la demanda de pesos". "Honestamente ha quedado muy dañado el bolsillo salarial de la gente, motivo por el cual no veo que haya una gran presión de ese lado".

Para el economista Sergio Chouza, "era lógico que aplacado el nerviosismo electoral en los meses previo a las generales te puedas acoplar un poco más al resto de la evolución nominal de la economía".

La salida de la intervención del Banco Central a los dólares financieros generó saltos abruptos que dejaron al MEP y al CCL cerca del precio de referencia del dólar blue cercano a los $200. En ese sentido, Chouza expresó que los dólares financieros en una zona de $197 pesos "sigue siendo muy alto en términos históricos. Pagar dolarización a estos precios es una decisión temeraria por parte del sector privado. La baja en los dólares es 100% genuina".

¿Unificación del tipo de cambio?

El entendimiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y los avances en el acuerdo generó expectativa sobre la posibilidad de ir hacia un esquema de salida gradual de las restricciones cambiarias. En el 2022, el Gobierno tendrá como desafío por delante consolidar el superávit comercial para que la economía crezca y hacerse de los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos por delante.

En este marco, Chouza se animó a mencionar la posibilidad de salir del esquema de segmentación: "Argentina se debe después del acuerdo con el FMI una normalización del mercado de cambios, tenés que construir un sendero donde se pueda ir normalizando. Si se ponen objetivos, puede ir a horizontes de acumulación de reservas o un paso previo por un desdoblamiento formal, que es con un esquema planificado"

"El FMI entiende que no se puede salir ahora de un esquema segmentado porque puede ser muy complicado en términos sociales y potenciar desequilibrios macro. Quizás es algo que se amerite en una instancia posterior".