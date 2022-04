Cuál es el precio que tendría que tener el dólar si se dolariza la economía

También destaca que "si bien se abrieron negociaciones salariales que buscan reconstruir parte del poder adquisitivo de los asalariados, la realidad es que difícilmente el salario le gane a la inflación. Así, desde el máximo alcanzado en 2017, el salario real perdió un 23% de su poder adquisitivo".

En este sentido, el estudio indica que "en los últimos meses se ha estado debatiendo sobre las posibilidades de una dolarización que ponga fin a este problema crónico de la sociedad argentina".

Las ventajas de dolarizar

En el informe se indica que una dolarización permitiría controlar la inflación. "Ante la imposibilidad de emitir, no se generan excesos de dinero que presionen sobre los bienes existentes y ello lleve a un aumento de los precios". Asimismo, agrega que "la economía se convertiría en una especie de juego de suma cero. Ya no existiría bimonetarismo (peso-dólar) por lo que el mercado de dinero estaría en equilibrio".

Otro beneficio señalado es que se elimina la indexación de contratos. "Dado que todo el dinero circulante en la economía sería moneda dura, no se precisa incluir cláusulas de actualización. Por tanto, los resultados externos (balanza comercial, incertidumbre política, entre otros) no tienen efecto en los precios locales (aunque sí en los bonos, por ejemplo)".

Además, se comprime la prima de riesgo. "La tasa de interés que pagan los bonos contempla una prima de riesgo cambiario, elemento más abultado en países como Argentina".

Las desventajas de dolarizar

No obstante, el estudio también destaca las desventajas de este cambio. Por un lado, se pierde el prestamista de última instancia. "El Banco Central se posiciona como la única entidad que saldría a proveer liquidez a los bancos ante un pánico financiero que lleve al retiro masivo de depósitos".

Sin un banco central que provea liquidez en estos escenarios, "los bancos podrían quebrar, podrían desaparecer millones de pesos/dólares en ahorros y se generaría una falta de liquidez global en el sistema que podría llevar a una severa recesión", indica.

Asimismo, señala que no se elimina el riesgo de default. "La dolarización elimina el riesgo devaluatorio ‘priceado’ dentro de los bonos soberanos, pero no elimina el riesgo de incumplimiento de pago. Hoy los bonos soberanos rinden 28% en dólares (2800 bps), es decir, cotizan a valores de default", sostuvieron. En estas condiciones, Argentina "se quedaría sin financiamiento. Por lo tanto, una dolarización sin reformas de fondo no sirve y trae aparejado problemas que pueden desembocar en situaciones irresolubles".

Además, el Centro señala que se produciría un ajuste de balanza de pagos "a la Hume". La referencia al economista David Hume se debe a que estudió "los fenómenos monetarios durante el mercantilismo y concluyó que cuando una nación vendía más mercancías a otros países, se generaban ingresos extraordinarios de oro, lo cual aumentaba la renta y el dinero circulante en la economía local, redundando en un aumento de los precios (la oferta no lograba aumentar su producción tan rápido a lo que crecía súbitamente la demanda, por lo que los mercados se vaciaban vía ajuste de precios)".

En este sentido, indicaron que: "El modelo predecía que, al período siguiente, las exportaciones disminuirían por el aumento de los precios y así los ingresos de oro al país, por lo cual en términos reales habría menos dinero circulando en la economía".

De acuerdo a las conclusiones del informe, "una dolarización funcionaría como una solución rápida a un problema de larga data en nuestro país, aunque supone el abandono de cierta soberanía económica, al mismo tiempo que requiere de acuerdos y reformas institucionales profundas".