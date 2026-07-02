¿Dónde viven los jóvenes más ricos de Europa? El ranking que rompe los esquemas

La riqueza neta mediana de los jóvenes de 16 a 34 años en la zona euro es de 24.600 euros, el 18% del promedio general, según el BCE. La clave, según los expertos, no radica en el salario sino en el respaldo familiar.

Mientras los jóvenes italianos triplican el patrimonio neto de sus pares alemanes, países con ingresos bajos como Croacia y Eslovaquia sorprenden con niveles de riqueza juvenil muy superiores al promedio de la UE.

Los jóvenes europeos enfrentan una realidad financiera cada vez más compleja . Los alquileres elevados, la vivienda cara y el encarecimiento del costo de vida dificultan que muchos menores de 35 años puedan ahorrar, invertir o acceder a su primera vivienda.

En algunos países, hay salarios más altos, vivienda accesible o un apoyo familiar que ayuda a que los jóvenes acumulen riqueza antes. En otros, las oportunidades laborales limitadas y los elevados precios de la vivienda hacen que muchos apenas cuenten con unos ahorros modestos.

Entonces, el interrogante que surge es ¿ dónde están los jóvenes más acomodados de Europa? ¿Y cuánta riqueza tienen las personas de entre 16 y 34 años?

La riqueza neta mediana de las personas de entre 16 y 34 años en la zona euro es de 24.600€ , según la encuesta sobre Finanzas y Consumo de los Hogares (HFCS, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo, publicada a mediados de 2026. Esta cifra representa solo el 18% de la riqueza neta mediana total, que se sitúa en 140.100€.

La riqueza neta mediana oscila entre 5.700€ en Finlandia y 257.500€ en Malta, entre 22 países europeos con datos disponibles.

El académico Fabian Pfeffer, de LMU de Múnich, indicó que "para los jóvenes adultos, las diferencias de riqueza son especialmente reveladoras porque las personas de entre 16 y 34 años normalmente no han tenido mucho tiempo para acumular activos importantes a partir de sus propios ingresos laborales".

En ese marco, Pfeffer agregó: "Por eso, cuando observamos grandes patrimonios entre los hogares jóvenes, conviene ser prudentes a la hora de interpretarlos únicamente como resultado de la disciplina individual de ahorro."

Con la excepción de Malta, la riqueza neta de los jóvenes de entre 16 y 34 años solo supera los 100.000 euros en Luxemburgo, donde llega a los 135.000 euros. Bélgica ocupa el tercer lugar con unos 97.200 euros, muy cerca de ese umbral.

Riqueza elevada pese a ingresos bajos

La particularidad es que en el ranking Croacia se sitúa a continuación, con 82.000€. Es una cifra sorprendentemente alta si se tiene en cuenta su posición en las clasificaciones de ingresos anuales netos. En 2025, los ingresos anuales netos de una persona sola sin hijos se situaron en 17.256€ en Croacia, según Eurostat. Cabe precisar que este dato refleja la media nacional, no solo a las personas de entre 16 y 34 años.

Qpasa

La riqueza neta mediana de los jóvenes de entre 16 y 34 años también es relativamente alta en Eslovaquia (74.600 euros), Estonia (62.200 euros), Chequia (59.900 euros) y Lituania (59.600 euros), pese a que los ingresos anuales netos en estos países se ubican muy por debajo de la media de la UE.

¿ Jóvenes italianos con tres veces más riqueza que los jóvenes alemanes?

Entre las cuatro mayores economías de la UE, la riqueza neta mediana de las personas de entre 16 y 34 años es más alta en Italia, con 53.500€. Es claramente superior a la de Francia (27.700€) y España (23.700€). En Alemania, los menores de 35 años son quienes cuentan con la menor riqueza neta, apenas 17.600€. Esto significa que los jóvenes italianos multiplican por tres la riqueza de la juventud alemana.

Finlandia y Grecia, en el fondo

Grecia (9.900€) aparece tras Finlandia (5.700€) en la parte baja de la tabla. Austria (13.400€) y Letonia (16.900€) también se sitúan por debajo de Alemania (17.600€), el quinto valor más bajo en el conjunto.

La riqueza neta mediana de las personas de entre 16 y 34 años se sitúa en 23.900€ en Irlanda, 36.200€ en Portugal, 36.300€ en Hungría y 40.900€ en Países Bajos.

La explicación detrás de las diferencias

Pfeffer subrayó que la riqueza temprana suele decirnos menos sobre lo que los jóvenes adultos ya han ganado y más sobre las estructuras que los rodean. Entre ellas figuran el acceso a la vivienda, el crédito hipotecario, el apoyo familiar, los regalos, las herencias y las deudas.

Pixabay

En ese marco, agregó que "a estas edades, una alta riqueza privada no es solo una historia de logro individual, también es una historia familiar y una historia institucional".

Pfeffer señaló que la compra temprana de vivienda suele ser el momento en que los jóvenes adultos dan el salto de tener algunos ahorros a construir patrimonio real. Sin embargo, acceder al mercado inmobiliario requiere algo más que disciplina y una buena planilla de cálculo.

De esa manera, el académico explicó que "hace falta acceso al crédito, ingresos estables, precios asequibles y, muy a menudo, padres que puedan ayudar con la entrada o transmitir directamente una propiedad. Es ahí donde la riqueza familiar se convierte en un mecanismo silencioso pero poderoso de diferenciación".

La transmisión de riqueza se produce mucho antes

Pfeffer recalcó que, a edades tempranas, un patrimonio significativo suele estar estrechamente ligado a los recursos familiares. Los jóvenes adultos pueden ahorrar a partir de sus propios ingresos, pero hay límites reales a la cantidad de riqueza que puede acumularse antes de los 30 años solo mediante el salario, especialmente en mercados de vivienda caros.

Detalló que las transferencias de riqueza permiten que algunos jóvenes adultos inicien la vida adulta con varios pasos de ventaja, a veces con la entrada de una hipoteca, a veces con un piso heredado, y a veces simplemente con la seguridad de saber que la ayuda familiar estará disponible si la necesitan.

"Eso significa que la desigualdad de riqueza no solo se reproduce en el momento de la herencia, avanzada la vida. Se reproduce mucho antes, cuando los jóvenes adultos se emancipan, estudian, comienzan a trabajar, forman una familia o intentan comprar vivienda", concluyó.