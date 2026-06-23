La Unión Europea impulsa una reforma bancaria ante la fragmentación del mercado y las crecientes necesidades de inversión + Agregar ámbito en









Un borrador de la Comisión Europea advierte que el mercado bancario del bloque "se ha vuelto excesivamente complejo". La reforma, que se presentará el 15 de julio, llega en un momento en que Europa necesita 1,4 billones de euros adicionales por año en inversión.

La Unión Europea prepara nueva legislación para eliminar barreras financieras y reducir dependencia de entidades extranjeras. Cortesía de la Unión Europea

La Unión Europea prepara nueva legislación para reformar su sector bancario, con el objetivo de eliminar barreras financieras dentro del bloque y reducir la dependencia de entidades extranjeras para cubrir necesidades críticas de financiamiento, según un borrador de la Comisión Europea.

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El informe será presentado el 15 de julio y buscará sentar las bases de una reforma más amplia del sector bancario programada para 2027.

El borrador indica que "el mercado bancario de la UE sigue fragmentado y se ha vuelto excesivamente complejo en determinadas áreas". Y agrega que esta situación hace que "los hogares y las empresas paguen más por el crédito de lo que deberían".

Cabe precisar que pese a décadas de intentos de integración, la banca transfronteriza en la UE sigue siendo más restringida que en Estados Unidos.

Las reformas llegan en un momento en que Europa enfrenta crecientes necesidades de inversión. Según un estudio de junio elaborado por la consultora Oliver Wyman para la Federación Bancaria Europea, el bloque necesita 1,4 billones de euros adicionales por año, por encima de los 800.000 millones identificados en el informe de competitividad de Mario Draghi en 2024.