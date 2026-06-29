Las morgues de Francia colapsan ante el trágico impacto de la ola de calor en Europa + Agregar ámbito en









Las cifras de mortalidad se dispararon durante el pico del fenómeno climático la semana pasada, cuando gran parte del territorio francés registró registros térmicos superiores a los 40° C.

El calor extremo en Francia disparó las muertes y desbordó las morgues parisinas.

El impacto del calor extremo en Francia escaló a niveles críticos durante la última semana. El drástico incremento en las cifras de mortalidad saturó por completo la capacidad de las morgues de París y sus municipios linderos, forzando a las autoridades y empresas del sector a improvisar cámaras frigoríficas temporales para el resguardo de los cuerpos.

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La gravedad de la emergencia se refleja en la situación de firmas que ya tienen sus 32 plazas de refrigeración totalmente cubiertas. En ese contexto de colapso, el empresario y directivo del sector funerario Zouhaeir Hertelli advirtió sobre el panorama actual: “Nos enfrentamos a una situación realmente catastrófica”, lamentó. Al mismo tiempo, graficó la urgencia de las últimas horas al asegurar: “Estoy recibiendo cientos de llamadas”.

Mientras la masa de aire extremo se desplaza hacia el resto del continente, el territorio francés comienza a evaluar el impacto humano de la emergencia climática. Aunque los relevamientos estadísticos oficiales y los informes de salud pública tardarán semanas o meses en determinar la cifra exacta de fallecimientos vinculados directamente con las altas temperaturas, el escenario actual ya expone un saldo devastador. La vulnerabilidad golpeó con mayor dureza en los hogares, afectando de manera crítica a los adultos mayores que perdieron la vida sin llegar a ser asistidos en centros de salud.

Ola de calor Francia.avif El impacto del calor extremo en Francia escaló a niveles críticos durante la última semana.

Ola de calor en Francia: récord de muertes y colapso logístico Los datos oficiales de Salud Pública de Francia reflejan la magnitud del desastre. El miércoles de la semana pasada, cuando el país registró el día más caluroso de su historia tras quebrar un récord establecido apenas 24 horas antes, se contabilizaron más de 1.200 fallecimientos. La tendencia trágica se consolidó en las jornadas siguientes, con picos que treparon a más de 1.400 decesos tanto el jueves como el viernes. Para dimensionar el impacto, la tasa habitual de mortalidad previa a la emergencia climática promediaba entre 900 y 1.000 casos diarios.

El informe del organismo sanitario también expuso que el 85% de las víctimas registradas correspondieron a personas de 65 años o más. Asimismo, se detectó un drástico incremento de alrededor del 40% en los fallecimientos ocurridos dentro de los hogares, un fenómeno que golpeó con especial crudeza a la región de París. Esta repentina demanda colapsó los sistemas de almacenamiento de la capital, obligando al Ayuntamiento a improvisar dos unidades temporales de 20 plazas cada una, mientras que los hospitales locales debieron aportar otras 50 plazas adicionales. A pesar de estos esfuerzos institucionales, la saturación logística sigue siendo crítica. El empresario funerario Hertelli reveló que varios colegas del sector se vieron forzados a trasladar y almacenar cuerpos en localidades tan distantes como Chartres, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital. Ante este panorama, Hertelli solicitó formalmente una autorización de emergencia para instalar contenedores refrigerados fuera de su morgue, situada junto al aeropuerto de Orly, aunque las autoridades francesas todavía no le dieron su aprobación.

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