El mapa de precios de Europa: cuáles son los países más caros y los más baratos

Según los índices de nivel de precios de Eurostat, la misma canasta de bienes y servicios puede costar hasta 3,7 veces más en un país europeo que otro. Europa occidental y septentrional lideran los precios más altos, mientras que Europa central y oriental sigue siendo la más accesible.

Comprar en Europa no sale igual en todos lados: los índices de Eurostat muestran diferencias de precios de hasta casi cuatro veces entre países.

El mismo canasto de la compra puede costar casi cuatro veces más según el país europeo en el que uno se encuentre. Entonces: ¿cuáles son los más caros y cómo hacer una comparación justa?

Los índices de nivel de precios de Eurostat intentan buscar esa respuesta. De esta manera, comparan el costo de los bienes y servicios de consumo en cada país con la media de la UE. En términos simples: si ese mismo canasto cuesta 100 euros de promedio en el bloque, ¿cuánto costaría en cada país?

Eurostat calcula los índices a partir de los precios nacionales medios anuales de más de 2.000 bienes y servicios . Se utiliza la medida más amplia, denominada Consumo Individual Efectivo (AIC, por sus siglas en inglés), que según Eurostat se adapta mejor a las comparaciones internacionales. El gráfico también incorpora la medida del gasto de los hogares (HFCE).

Un índice de 100 equivale a la media de la UE. Una puntuación superior indica que el país es más caro; una inferior, que es más barato. Cabe aclarar que estas cifras solo comparan precios y no contemplan los niveles de ingreso, por lo que un país más caro no es necesariamente menos accesible para sus habitantes.

Dentro de la UE, la brecha es llamativa. Luxemburgo encabeza la lista, mientras que Rumanía es el país con los precios más bajos. Los precios de consumo en Luxemburgo son aproximadamente dos veces y media superiores a los de Rumanía.

Si se incorporan los países candidatos a la adhesión y los miembros de la AELC, Islandia se convierte en el país más caro y Macedonia del Norte en el más barato, ampliando la brecha hasta 3,7 veces. En líneas generales, Europa occidental y septentrional tienden a registrar niveles de precios más elevados, mientras que Europa central y oriental sigue siendo más económica.

Precios y salarios

Islandia es un 83,7% más cara que la media de la UE y Suiza un 81%. Robert Inklaar, de la Universidad de Groningen, explicó a Euronews Business que "las cifras siempre deben leerse junto con los salarios. Lo que importa para el nivel de vida no es si los precios son altos, sino qué puede comprar un salario local, el poder adquisitivo y no solo la etiqueta del precio".

Por ejemplo, Inklaar señala que Suiza parece un país caro, pero los salarios son lo bastante altos como para que su poder adquisitivo se sitúe entre los más fuertes de Europa. Si miramos el mismo nivel de precios con un salario mucho más bajo, se percibiría de forma muy distinta.

Dinamarca (40,2%), Irlanda (39,6%) y Noruega (38,4%) se encuentran también entre los países más caros de Europa, con precios alrededor de un 40% por encima de la media de la UE. Les siguen Suecia y Finlandia, con índices algo más moderados: un 28,4% y un 26,1% por encima de la media respectivamente. En Países Bajos, una misma canasta de compra que cuesta 100 euros de promedio en la UE sale a 120,4 euros; en Austria a 119 euros y en Bélgica a 118,1 euros.

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¿Cómo se sitúan las mayores economías europeas?

Entre las cuatro mayores economías de la UE, Alemania es la más cara, con precios un 9,1% por encima de la media comunitaria, mientras que España es un 8,9% más barata. En la práctica, eso implica que una misma canasta de bienes cuesta 18 euros más en Alemania que en España.

Francia (106,4) está apenas por encima de la media de la UE e Italia (98) ligeramente por debajo. En el extremo opuesto de la clasificación, los precios son sensiblemente más bajos en buena parte del sureste de Europa.

En Macedonia del Norte, una cesta que cuesta 100€ de media en la UE saldría por solo 49,7€, menos de la mitad. En Turquía costaría 52,2€, en Bosnia 55,7€, en Rumanía 58,9€ y en Bulgaria 60€. Estos países son al menos un 40% más baratos que la media de la UE.

Montenegro (61), Serbia (62,5), Albania (65,7), Polonia (71,1) y Hungría (71,6) se encuentran también entre los más baratos, con precios al menos un 25% por debajo de la media de la UE. Otros países con precios inferiores a la media comunitaria son Croacia (76,3), Eslovaquia y Lituania (ambas con 81,4), República Checa (82), Grecia (84) y Portugal (85,3).

¿Qué explica las diferencias de precios entre países?

Robert Inklaar subrayó que "la principal razón por la que los precios difieren en Europa es que los salarios son distintos y los salarios están ligados a la productividad".

En ese marco, el académico destacó que "dónde los trabajadores son más productivos ganan más y esos salarios más altos se trasladan directamente al precio de todo lo que tiene que producirse y consumirse localmente: una comida en un restaurante, un corte de pelo, una visita al dentista, el alquiler, la guardería. Nada de eso se puede importar, así que su precio sigue de cerca el coste local de la mano de obra".

Inklaar advierte que sería un error pensar que esto aplica únicamente a los servicios. Señala que incluso los bienes que parecen completamente comerciables, como los alimentos en la góndola de un supermercado o una prenda de ropa, incorporan una gran proporción de costos locales: la tienda, el personal, el transporte y el alquiler del local. Por eso, los salarios locales también están reflejados en los precios de los bienes, aunque en menor medida que en el caso de los servicios.

Los salarios no son el único factor: la distancia, la distribución, la regulación y la propia frontera también encarecen los productos, por lo que un mismo artículo no acaba teniendo el mismo precio en todas partes. Las diferencias en el IVA y otros impuestos al consumo añaden otra capa más.

"Una comparación más completa asocia, por tanto, el nivel de precios con los salarios o la renta disponible, idealmente en términos de poder adquisitivo, y tiene en cuenta las diferencias de tipos de cambio y de impuestos", indicó Inklaar.