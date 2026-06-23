Francia: la ola de calor azota a Europa dejó al menos 40 muertos por ahogamiento

Otros países afectados por las altas temperaturas son Italia y España. Una serie de medidas gubernamentales apuntaron a proteger a los trabajadores de rubros más expuestos al sol.

Además de Francia, los otros países más afectados por las temperaturas son España e Italia.

Europa atraviesa una intensa ola de calor desde hace unos días, lo cual afecta a gran parte de los países que componen a este continente. Entre ellos, una de las naciones damnificadas es Francia , que a la par registró cerca de 40 muertos por ahogamiento, entre ellos niños y jóvenes. Medidas gubernamentales apuntó a proteger a los trabajadores de rubros más expuestos al sol, como el sector agrícola.

Las muertes por las altas temperaturas se acumulan desde el pasado jueves, según declaró el primer ministro Sébastien Lecornu , mientras las temperaturas alcanzan niveles récord en varias ciudades importantes. " No es algo que deba tomarse a la ligera nadar en zonas sin vigilancia durante una ola de calor", agregó la ministra de Deportes y Juventud, Marina Ferrari , a la radio francesa según citó la BBC.

A la par de Francia, los países más afectados hasta el momento son España e Italia. Este lunes la nación francesa registró el día y noche de junio más calurosos de su historia , con una temperatura media mínima de 21,6 °C según Météo France, y con más de la mitad del país en alerta roja.

Mientras tanto, en España se prevé que las temperaturas superen los 40 °C , con alertas rojas en Andalucía, Cantabria y el País Vasco . Su servicio meteorológico estatal Aemet sostuvo que las olas de calor de junio son cada vez más frecuentes: se registraron 10 en la España peninsular entre 2000 y 2025, frente a tan solo dos en los 25 años anteriores.

En España se prevé que las temperaturas superen los 40 °C, con alertas rojas en Andalucía, Cantabria y el País Vasco.

Por otro lado, en Italia, se declaró la alerta roja por ola de calor en 15 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín y Venecia, con consecuencias para la salud incluso de adultos sanos, además de personas mayores o con enfermedades crónicas.

En cuanto a las víctimas mortales de ahogamiento en Francia, se encontraba una niña de 13 años que se bañó con su familia al río Sena en Fontaine-La Port el domingo por la noche, a pesar de que no sabía nadar. Mientras tanto, un joven futbolista profesional se encuentra en estado crítico tras ser rescatado del río Ródano en un parque cerca de Lyon.

A su vez, los servicios de emergencia acudieron al rescate de cuatro jóvenes que se encontraban en apuros en una zona del río donde está prohibido nadar. Otras dos muertes correspondieron a dos niños de dos y cuatro años que fueron encontrados en el coche familiar en un aparcamiento de la ciudad sureña de Carpentras.

Más de 40 grados, las máximas estimadas en España, Francia e Italia

El servicio meteorológico español Aemet prevé que las temperaturas superen los 44 °C en las zonas rurales de Córdoba mientras en el valle del Ebro, en el noreste, podrían sobrepasar los 42 °C. En 101 de las 828 estaciones meteorológicas oficiales, las temperaturas alcanzaron o superaron los 40 °C el lunes, registrándose 45 °C en Andújar.

ola de calor en europa (1) Entre las víctimas mortales de ahogamiento, se encontraba una niña de 13 años y cinco jóvenes.

En Italia, el gobierno reactivó medidas de protección laboral de emergencia destinadas a proteger a los trabajadores más expuestos al sol, incluidos los trabajadores agrícolas y de la construcción, para que no tengan que trabajar durante las horas de mayor calor. Las empresas que suspendan o reduzcan sus operaciones debido a las peligrosas olas de calor ahora pueden acceder a ayudas estatales para la suspensión temporal de empleo.

La presidenta de la región de Île-de-France, que abarca toda la zona metropolitana de París, Valérie Pécresse, instó a la población a no viajar y a trabajar desde casa: "Las vías del tren no soportan temperaturas superiores a 50 °C. Por lo tanto, habrá muchas interrupciones en el transporte público".