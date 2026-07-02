Your AI Slop Bores Me: el juego viral donde humanos fingen ser ChatGPT para escapar de la IA

La iniciativa nació como una parodia de los chatbots generativos y terminó convirtiéndose en uno de los experimentos más comentados del año.

Miles de personas participan en un experimento online en el que responden preguntas como una IA. El proyecto ya superó los 16.000 usuarios simultáneos.

En un momento marcado por el auge de chatbots como ChatGPT , Claude o Gemini, un sitio web decidió ir exactamente en sentido contrario . En lugar de usar modelos de Inteligencia Artificial para responder preguntas, pone a personas reales detrás de cada respuesta y les pide que actúen como si fueran un chatbot.

Ese es el concepto de "Your AI Slop Bores Me" , un experimento creado por el programador Mihir Maroju que se volvió viral. El nombre puede traducirse como "Tu basura de IA me aburre" y resume perfectamente la filosofía del proyecto: ofrecer una alternativa humana frente a las respuestas generadas automáticamente por modelos de lenguaje.

Lo que empezó como un chiste terminó creciendo a una velocidad inesperada. En pocas semanas alcanzó 50 millones de visitas y llegó a reunir 16.000 usuarios conectados al mismo tiempo , una cifra que incluso obligó a reforzar la infraestructura del sitio para soportar la demanda.

A primera vista, el sitio parece otro chatbot común y corriente . El usuario escribe una pregunta y espera una respuesta. La diferencia aparece detrás de escena. Cada consulta es enviada a otra persona conectada , que dispone de un tiempo limitado para responder como un modelo de Inteligencia Artificial . El sistema nunca revela quién está del otro lado hasta que termina la conversación.

La plataforma también permite realizar solicitudes para dibujar imágenes . En lugar de un generador basado en IA, otro usuario recibe el pedido y debe crear un dibujo improvisado dentro del tiempo disponible.

La página usa un esquema de créditos. Cada nuevo usuario recibe un crédito inicial. Cuando esos créditos se agotan, la única forma de seguir haciendo preguntas es responder consultas de otras personas, es decir, convertirse temporalmente en el supuesto chatbot. Cada respuesta correcta devuelve créditos para seguir utilizando la plataforma.

El "Test de Turing inverso": de usuario a chatbot de Comic Sans en 60 segundos

Muchos describen la experiencia como una especie de "Test de Turing inverso". Mientras el famoso experimento creado por Alan Turing intentaba descubrir si una máquina podía hacerse pasar por un ser humano, acá ocurre exactamente lo contrario: los humanos intentan parecer una Inteligencia Artificial.

El diseño de la página acompaña esa idea. La interfaz usa una estética sencilla, con tipografías similares a Comic Sans y una apariencia que recuerda más a los primeros sitios web de Internet, que a las modernas plataformas de IA.

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Mihir Maroju: el programador que saturó servidores con 16.000 personas actuando como bots

El creador del proyecto es Mihir Maroju, un desarrollador estadounidense que explicó que la idea surgió como una reacción frente a la creciente presencia de contenido generado por IA en internet. En entrevistas posteriores al lanzamiento señaló que estaba cansado de encontrar ilustraciones, textos y publicaciones producidas por Inteligencia Artificial que, según su visión, terminaban llenando la web de contenido repetitivo y poco original.

Con ese punto de partida desarrolló una plataforma donde las respuestas vuelven a depender exclusivamente de personas. Lo que no esperaba era la velocidad con la que el sitio se volvería viral. Durante los primeros días, la cantidad de visitantes fue tan grande que los servidores experimentaron problemas de rendimiento debido a la enorme cantidad de usuarios intentando participar al mismo tiempo.

Parte del atractivo de "Your AI Slop Bores Me" reside en que ofrece exactamente eso que los grandes modelos intentan eliminar: la imprevisibilidad humana. Mientras los chatbots buscan entregar respuestas consistentes, precisas y estructuradas, acá cada interacción depende del humor, los conocimientos y la creatividad de otra persona completamente desconocida.