Emmanuel Macron cuestionó la intervención de EEUU en Venezuela y habló de una "agresividad neocolonial"

Emmanuel Macron durante su discurso anual de política exterior ante los embajadores franceses, marcado este año por la crisis en Venezuela y el rol de EEUU.

El presidente francés, Emanuel Macron, criticó este jueves el bombardeo e intervención de EEUU en Venezuela, durante el pasado 3 de enero. El mandatario de Francia dijo que el país norteamericano " se desentiende de las reglas internacionales” y “se está alejando progresivamente" de algunos de sus aliados tradicionales y que la presunta operación policial contra Nicolás Maduro, es parte de una “agresividad neocolonial”.

A cada comienzo de año, Macron realiza un discurso sobre política exterior ante los embajadores franceses. Esta ocasión, el disertación fue luego de un hecho histórico como fue la captura de Nicolás Maduro, que parece cambiar las reglas de las relaciones laterales. Macron parece percibir lo mismo.

“EEUU es una potencia establecida, pero se está alejando progresivamente de algunos de sus aliados y se desentiende de las reglas internacionales que promovía hasta hace poco ”, sostuvo el mandatario desde el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia. “Las instancias del multilateralismo funcionan cada vez peor. Evolucionamos en un mundo de grandes potencias realmente tentadas a repartirse el mundo ”, agregó.

Luego de lo sucedido en Venezuela, Donald Trump volvió a ir a la carga por Groenlandia, y la anexión de Canadá, temas de los que Emmanuel Macron también se refirió .“ Todos los días la gente se pregunta si Groenlandia será invadida o si Canadá enfrentará la amenaza de convertirse en el 51º estado [de EEUU] ”, afirmó, al tiempo que llamó a “ rechazar el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo ”.

Luego de conocerse a primera hora de la mañana europea la captura de Maduro, Macron publicó en sus redes sociales que Venezuela “solo puede alegrarse” por su partida, pasando por alto la violación del derecho internacional. Por su respuesta, el mandatario fue criticado. “ Confiscando el poder y pisoteando las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha causado un grave daño a la dignidad de su propio pueblo ”, escribió el 3 de enero por la mañana Macron, al llamar a “ una transición pacífica ”.

Desde la oposición, la líder del partido de extrema derecha Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, marcó límites claros al accionar de Washington y sostuvo que “la soberanía de los Estados no se negocia”, en referencia directa a la intervención estadounidense en Venezuela.

En la misma línea, este lunes el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, expresó la preocupación oficial del gobierno. “Francia lamenta que el derecho internacional haya sido vulnerado por uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto tendrá consecuencias graves”, afirmó. Y añadió: “Nos encaminamos hacia un escenario regido por la ley del más fuerte, pero no nos resignamos a ese orden. La soberanía europea está en juego en este momento”.

Finalmente, Macron ajustó su posición inicial y, durante el Consejo de Ministros, dejó en claro que Francia “no avala” el procedimiento utilizado para desplazar a Maduro. Según informó la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, el presidente reiteró su llamado a una transición pacífica junto a Edmundo González Urrutia y ratificó su respaldo a María Corina Machado, a quien señaló como una voz legítima para impulsar una salida democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano.