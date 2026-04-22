El BCRA compró otros u$s105 millones y ya acumuló casi u$s6.500 millones en 2026 + Seguir en









El Banco Central volvió a cerrar una jornada con saldo positivo gracias a la fuerte liquidación del agro y emisiones corporativas, y alcanza un nivel de reservas brutas de u$s45.841 millones. Sin embargo, el impacto en reservas volvió a ser limitado.

El BCRA informó que tras el cepo los argentinos compraron u$s374 millones en noviembre, un 91,27% menos que en octubre.

El Banco Central (BCRA) compró otros u$s105 millones este miércoles 22 de abril y ya acumuló casi u$s6.500 millones en lo que va de 2026, impulsado por una fuerte liquidación del sector agroexportador y el ingreso de divisas provenientes de emisiones corporativas.

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Con este resultado, la entidad acumula en abril compras por u$s2.105 millones y un ritmo diario que supera los u$s100 millones en 9 de las últimas 11 ruedas.

A su vez, el saldo comprador en lo que va de 2026 asciende a u$s6.487 millones, con un promedio diario de u$s89 millones, lo que refleja un ritmo sostenido de intervención en el mercado. En este marco, el 25% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) correspondió a operaciones de la entidad.

Sin embargo, pese a la magnitud de las compras, las reservas internacionales brutas registraron un incremento más acotado, de u$s62 millones en la jornada, hasta ubicarse en u$s45.841 millones.

De esta manera, la entidad consolida un avance significativo en relación con la meta anual de acumulación de u$s10.000 millones en compras, restando u$s3.513 millones para cumplir con el objetivo, mientras que el propio BCRA informó que aún restan ingresar unos u$s3.200 millones correspondientes a deuda corporativa emitida por empresas, lo que podría seguir apuntalando la oferta de divisas en el corto plazo.

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