"Confessions II - La película" de Madonna ya está disponible en YouTube + Agregar ámbito en









El corto cuenta con 15 cameos, entre ellos están la actriz Julia Garner, Arca, Archie Madekwe, Benedict Cumberbatch, Cole Palmer, la amiga de toda la vida de la leyenda Debi Mazar.

Madonna vuelve con todo a la música.

Madonna presenta Confessions II – The Film (Confessions II – La película), un nuevo cortometraje dirigido por el dúo TORSO que ya está disponible en YouTube tras una entusiasta respuesta con múltiples ovaciones durante el estreno de la semana pasada en la 25.ª edición del Tribeca Film Festival.

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Producida por Division y con la colaboración de Dolce&Gabbana, Maverick y Warner Records, con dirección musical de Stuart Price, la película ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva que acompaña al próximo álbum de Madonna, Confessions II, a través de las seis primeras canciones: “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Bring Your Love” con Sabrina Carpenter, “Danceteria” y “Read My Lips” con Feid.

El corto cuenta con 15 cameos, entre ellos están la actriz Julia Garner, Arca, Archie Madekwe, Benedict Cumberbatch, Cole Palmer, la amiga de toda la vida de la leyenda Debi Mazar, Gwendoline Christie, Honey Dijon, João Pedro, Kate Moss, Odessa A'zion, Richard E. Grant , Shygirl, la hija de Madonna, Lourdes Leon, y la colaboradora del sencillo principal de Confessions II, Sabrina Carpenter.

Cómo es Confessions II – The Film Confessions II – The Film es un ambicioso trabajo visual de más de 10 minutos de duración. Se desarrolla como una pieza única y continua, entrelazando secuencias interconectadas y dirigidas por la música en una experiencia cinematográfica inmersiva.

Un filme que da fisicalidad a la música, Confessions II – The Film se mueve en la tensión entre el control y la entrega, entre ser visto y desaparecer entre la multitud. Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno de ellos un thriller sexy, una ilusión de baile, un sueño febril épico.

Al igual que el álbum, difumina la distinción entre temas, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida. Se desarrolla como un retrato vertiginoso del mundo del álbum, capturando sus temas de libertad, conexión, deseo, vida nocturna y el poder trascendente del baile. Embed - Madonna - "Confessions II - The Film" Continuando con su larga relación con Madonna, Dolce&Gabbana, ejerció como la casa de moda de la película, vistiendo a todo el elenco, incluidos los 250 extras. El dominio de Madonna en la pista de baile no da señales de frenar, ya que el himno eufórico “I Feel So Free” alcanzó el n.º 1 en la lista Dance Airplay de Billboard, y “Bring Your Love”, con Sabrina Carpenter, alcanzó el n.º 1 en la lista UK Club Chart. El más reciente adelanto de música nueva del álbum, “Love Sensation ”, se estrenó el pasado viernes después de su inolvidable actuación sorpresa en Times Square. El próximo álbum de Madonna, Confessions II, saldrá a la venta el 3 de julio a través de Warner Records. El nuevo álbum es la continuación de su icónico homólogo Confessions on a Dance Floor.

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